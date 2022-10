Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje na Série B ao vivo - 28/10

Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje na Série B ao vivo – 28/10

O Bahia precisa vencer o Guarani nesta sexta-feira para confirmar o acesso. Pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão, o jogo do Bahia hoje começa às 19h (Horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Confira todos os detalhes da partida nesta sexta no texto a seguir.

Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje

O jogo do Bahia hoje vai passar no Premiere às 19h (Horário de Brasília), com exclusividade para todo o Brasil ao vivo nesta sexta-feira.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor só pode assistir aos canais por valor extra na mensalidade. Entre em contato com a sua operadora para obter a assinatura.

Outra opção é assistir na plataforma GloboPlay, através do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Internet: GloboPlay

Informações do Bahia e Guarani hoje

É tudo ou nada para o Bahia nesta sexta-feira. Se vencer ou empatar o Guarani, o time se classifica para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro um ano depois de permanecer na segunda divisão. Em quarto lugar com 58 pontos, contabiliza 16 vitórias, dez empates e dez derrotas com quatro rodadas sem perder. Se perder, aí disputa o acesso na última rodada.

Do outro lado, o Guarani vem na 11ª posição com 47 pontos, conquistados em 12 vitórias, 11 empates e 13 derrotas em toda a temporada da Série B até aqui. O time paulista não tem chances de acesso, assim como não pode mais cair para a terceira divisão.

Por isso, o jogo desta sexta serve apenas para cumprir tabela ao Guarani, visto que só busca terminar a edição apenas em melhor colocação.

Escalações:

Escalação do Bahia: Claus; Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Ricardo Goulart; Caio Vidal, Jacaré e Matheus Davó.

Escalação do Guarani: Kozlinski; Ludke, João Victor, Derlan, Mayk; Leandro Vilela, Madison, Giovanni Augusto; Isaque, Yago e Yuri.

Quem sobe para a Série A do Brasileirão?

O Cruzeiro e o Grêmio já estão garantidos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Restam apenas duas vagas, com a disputa entre Vasco e Bahia.

Como só tem mais uma rodada na Série B, os elencos terão de se desdobrarem nesta reta final da competição para conquistarem o acesso.

Para isso, precisarão de resultados positivos e consequentemente de combinações positivos em seu favor.

Jogos da rodada do Brasileirão na Série B hoje

Além do jogo entre Bahia e Guarani, outros quatro embates serão disputados nesta sexta-feira, 28 de outubro, pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão, a rodada de número 37.

O destaque também vai para o jogo entre Londrina e Ituano, além de Sport e do já rebaixado Operário.

Confira todos os embates na rodada.

Brusque 0 x 0 CRB

CSA 1 x 0 Vila Nova

Novorizontino 1 x 4 Cruzeiro

Vasco x Sampaio Corrêa

Sexta-feira (28/10):

Bahia x Guarani - 19h

Londrina x Ituano - 19h

Sport x Opérario PR - 19h

Tombense x Grêmio - 19h

Ponte Preta x Náutico - 21h30

Sábado (29/10):

Chapecoense x Náutico - 19h

