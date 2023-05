Onde assistir jogo do Mirassol x Vila Nova na Série B - 06/05

Equipes se enfrentam no interior paulista neste sábado, pela segunda divisão do futebol

Mirassol e Vila Nova entram em campo neste sábado, 06/05, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio José Maria de Campos Maia. A bola rola no jogo do Mirassol hoje às 18h15, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Os anfitriões vem de derrota para o Novorizontino, clássico regional, no meio da semana. São seis pontos em quatro partidas disputadas, ocupando a 9ª posição. Já o Vila Nova está em quarto lugar com nove pontos, somados em três vitórias mas com uma partida a menos.

Onde vai passar jogo do Mirassol hoje ao vivo

Os canais SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Mirassol e Vila Nova hoje às 18h15. Também dá para assistir no serviço de streaming GloboPlay ao vivo.

Clientes das operadoras de televisão por assinatura podem acompanhar a partida da Série B em qualquer lugar do Brasil neste sábado. Com o controle remoto, sintonize o canal e assista do conforto do seu sofá.

O Premiere, pay-per-view, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pacote. O GloboPlay, streaming do Grupo Globo, também só funciona para assinantes.

Escalações de Mirassol x Vila Nova

Ambas as equipes vão em busca do triunfo neste sábado para lutarem pela liderança na rodada. Por isso, vão escalar o que de melhor possuem no plantel de jogadores. O Mirassol e o Vila Nova não tem novas baixas no elenco.

Confira as possíveis escalações para o jogo de hoje:

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Manoel, Luiz Otávio; Chico, Danielzinho, Leandro Vilela, Negueba; Gabriel e Bento.

Vila Nova: Dênis; Rafael Donato, Leonardo da Silva, Rodrigo Silva Nascimento, Eduardo Domachowski; Ralf, Lourenço, Éverton Sidnei de Brito; Altemir Cordeiro, Guilherme Parede e Dantas.

Quem é o novo técnico do Mirassol?

O Mirassol anunciou Mozart como o novo treinador do time para a temporada. Após a derrota para o Novorizontino no meio da semana, clássico regional, a diretoria do interior decidiu desligar Ricardo Catalá.

Mozart tem passagens por Coritiba, CSA, Chapecoense, Cruzeiro, Guarani e Atlético GO. Em fevereiro desde ano foi demitido do Guarani após 33 jogos com 14 vitórias, 13 derrotas e seis empates de acordo com o portal GE. Depois, no Atlético Goianiense, teve apenas três vitórias, três empates e uma derrota. O treinador foi contratado pelo clube paulista dias depois de ser desligado do Dragão.

Esta é a primeira vez de Mozart no Mirassol.

Confira o anúncio da contratação de Mozart no Mirassol.

Mozart é o novo treinador do Mirassol! 🟡🟢 O técnico de 43 anos, campeão do Campeonato Goiano em 2023 com o Atlético-GO, chega para comandar o Leão na sequência da Série B acompanhado do auxiliar-técnico Denis Iwamura. A dupla já estará à frente do treino desta quinta-feira. pic.twitter.com/TWa7pS5fy5 — Mirassol (@mirassolfc) May 4, 2023



