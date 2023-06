Onde assistir o jogo do Vasco ao vivo no Brasileirão e horário (22/06)

Onde assistir o jogo do Vasco ao vivo no Brasileirão e horário (22/06)

Lutando contra a zona de rebaixamento, Vasco e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira, 22/06, pela décima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo do Vasco hoje vai começar às 20h, horário de Brasília.

Tanto Goiás como Vasco buscam os três pontos nesta quinta para escaparem da degola.

Quem vai transmitir o jogo do Vasco ao vivo

A partida entre Goiás e Vasco será transmitida no Premiere às 20h, horário de Brasília, nesta quinta-feira ao vivo para todo o país.

O pay-per-view está disponível também no próprio aplicativo. Não precisa ter a assinatura na TV paga, é só entrar no site www.premiere.globo.com, fazer o cadastro e escolher o pacote com valores entre R$ 59,90 até R$ 89,90 por mês.

Quem tem o pacote 'canais ao vivo + Premiere" no GloboPlay pode assistir ao vivo o jogo do Vasco, dentro da própria plataforma. Acesse o site e compre o combo.

Horário: oito horas da noite

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Vasco hoje: Premiere e GloboPlay

Saiba quando é o próximo jogo da Seleção Brasileira em 2023?

Prévia de Vasco x Goiás

A rodada traz o duelo entre Goiás e Vasco, duas equipes que brigam para escaparem da zona de rebaixamento do Brasileirão após dez rodadas. A diferença entre elas é de dois pontos apenas.

Sem vencer há quatro rodadas, o Esmeraldino é o primeiro time na zona de rebaixamento, 17º colocado, com oito pontos somados em duas vitórias, dois empates e seis derrotas. O grupo verde escapa da degola se vencer o adversário nesta quinta-feira.

Para o Vasco, a situação é ainda mais crítica. 19º colocado com seis pontos, o Cruz Maltino soma apenas uma vitória, três empates e seis derrotas. O grupo carioca não vence há nove rodadas no Brasileirão, com saldo de gols negativo em nove.

Escalação do jogo do Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Lyncon, Léo Pelé, Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Andrey Santos; Marlon Gomes, Alex Teixeira e Rayan (Técnico: Maurício Barbieri).

Escalação do jogo do Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardio, Palacios, Morelli, Guilherme Marques; Matheus Peixoto e Gabriel Novaes (Técnico: Armando Evangelista).

Quais times estão na zona de rebaixamento do Brasileirão?

As equipes de Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba estão na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro da temporada.

O Coritiba é o atual lanterna com quatro pontos. Depois de dez rodadas, o time paranaense ainda não venceu na competição, somando quatro empates e seis derrotas. O Vasco é o penúltimo colocado com seis pontos, enquanto o América ocupa a 18ª posição com oito pontos.

O Goiás é o primeiro time da zona de rebaixamento com oito pontos, somados em duas vitórias, dois empates e seis derrotas no Brasileirão.

Leia também:

Onde assistir Draft NBA 2023 ao vivo: como funciona e ordem de escolhas