Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, equipes se enfrentam neste sábado com transmissão ao vivo

Onde assistir o jogo do Vasco x Criciúma hoje no Brasileirão – 22/10

No primeiro turno, o Vasco venceu o Criciúma. Agora, enquanto luta pelo acesso, recebe o elenco catarinense neste sábado, 22/10, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão do returno no Estádio São Januário. O jogo do Vasco tem transmissão ao vivo e online hoje.

A bola vai rolar entre as equipes a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Onde assistir o jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo do Vasco x Criciúma neste sábado vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere ao vivo com cobertura completa na TV a partir das quatro e meia da tarde, horário de Brasília.

Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, além da transmissão do GloboPlay (www.globoplay.globo.com) pelo aplicativo no celular, Android e iOS, tablet, computador e smartv.

Horário: 16h30 (horário de Brasília) TV: Sportv e Premiere LiveStream: GloboPlay Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Escalações de Vasco x Criciúma no jogo de hoje

Em uma incansável batalha pelo acesso, o Vasco entra em campo neste sábado para brigar com o Criciúma. Dentro de campo, o elenco carioca é o favorito, mas tem pela frente um forte e resistente oponente. Em quarto na tabela com 56 pontos, o Cruz Maltino acumula quinze vitórias, onze empates e nove derrotas. Na rodada passada, empatou com o Sport em polêmico jogo na Ilha do Retiro.

Raniel e Luiz Henrique foram expulsos no jogo passado e por isso desfalcam o Vasco hoje.

Do outro lado, o Criciúma aparece na sétima posição com 52 pontos, conquistados em treze vitórias, treze empates e nove derrotas. Com quatro pontos na diferença, os catarinenses podem diminuir a vantagem dos cariocas se vencerem o jogo deste sábado.

O Criciúma acumula duas vitórias seguidas nas últimas semanas.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Anderson Conceição, Danilo, Miranda, Edimar; Marlon, Yuri, Andrey Santos; Figueiredo, Nenê e Eguinaldo.

Escalação do Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo Fagundes, Rayan, Helder Santos; Arilson Carlos, Marcos Serrato, Mateus; Hygor, Lohan dos Santos Freire e Ítalo Melo.

Relembre o último jogo do Vasco x Criciúma pelo vídeo do GE a seguir.



Reta final da Série B do Brasileirão 2022

Contando com a disputa do fim de semana, faltam apenas três rodadas para acabar a Série B do Campeonato Brasileiro. Na parte de cima as equipes disputam pelo acesso, com o Cruzeiro já garantido e Grêmio, Bahia, Vasco, Sport, Sampaio Corrêa, Criciúma e Ituano vivos até o último suspiro.

Enquanto isso, na parte de baixo, o Náutico na lanterna, praticamente rebaixado, e os times do Brusque, Operário PR, CSA, Chapecoense, Novorizontino e Tombense fogem da degola.

O Cruzeiro também é cotado para levantar o troféu na última rodada.

