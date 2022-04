Onde assistir Ponte Preta x Brusque ao vivo e horário hoje (30/04)

Equipes disputam os três pontos neste sábado, 30 de abril, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão

Neste sábado, Ponte Preta e Brusque se enfrentam a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão na temporada 2022. Para não perder nada, saiba onde assistir Ponte Preta x Brusque ao vivo.

Beirando a zona de rebaixamento, a equipe paulista precisa dos três pontos para se afastar o máximo que puder. Do outro lado, os catarinenses tem o dever de conquistar a vitória e chegar até a parte de cima da tabela nesta edição.

Onde assistir Ponte Preta x Brusque?

O jogo da Ponte Preta e Brusque hoje vai passar no Premiere ao vivo, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade da Globo, o pay-per-view transmite para todos os assinantes em diferentes estados do país a partida deste sábado na Série B. Isso significa que para acompanhar ao vivo, você deve ser assinante de operadoras de TV.

Se você não possui a TV paga e quer assistir os jogos, pode encontrar a plataforma para assinar através do site (www.premiere.globo.com) e encontrar os melhores preços. Assinante GloboPlay pode assistir se obter o Premiere no pacote.

Informações do jogo do Ponte Preta x Brusque hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

Onde assistir: Premiere

A Ponte não faz um bom início de temporada na segunda divisão. Em 15º lugar com apenas quatro pontos, o grupo do interior paulista luta para não chegar até a zona de rebaixamento. O objetivo da equipe é voltar para a primeira divisão e, por isso, precisa dos três pontos hoje.

Do outro lado, o Brusque vem na 6ª posição com seis pontos, contabilizando duas vitórias e dois jogos perdidos na competição. Com o resultado, a equipe catarinense pode alcançar o topo da tabela se vencer o jogo deste sábado e ficar entre os destaques da edição da Série B.

Escalação de Ponte Preta x Brusque

Escalação do Ponte Preta:​ Caique França; Norberto, Thiago Lopes, Fábio Sanches, Artur; Leo Naldi, Felipe Amaral, Ramon; Danilo Gomes, Lucca e Echaporã

Escalação do Brusque: Ruan Carneiro; Pará, Bruno Aguiar, Éverton Alemão, Airton; Balotelli, Rodolfo Potiguar, Luiz Antônio; Diego Jardel; Alex Sandro e Fernandinho.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

