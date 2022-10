Onde vai passar jogo do Botafogo hoje x RB Bragantino e horário - 26/10

O Botafogo recebe na noite desta quarta-feira o RB Bragantino no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo do Botafogo hoje vai ser às 19h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje no Brasileirão

O jogo do Botafogo hoje vai passar no Sportv e Premiere às 19h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo na TV fechada.

Disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Oi e a Vivo, o torcedor deve sintonizar para assistir ao jogo entre Botafogo e RB Bragantino.

Outra opção é o GloboPlay, disponível no streaming para assinantes entre a plataforma para celular, tablet, computador e smartv, além do site.

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

TV: Sportv e Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

+ Com Grêmio de volta à elite, veja classificação da Série B do Brasileirão

Informações de Botafogo x RB Bragantino hoje

Depois de empatar com o Fluminense no clássico carioca pelo fim de semana o Botafogo entra em campo nesta quarta para buscar os três pontos e continuar vivo na briga pela vaga em competições internacionais. Em décimo primeiro lugar com 44 pontos, o Fogão contabiliza 12 vitórias, oito empates e 13 derrotas.

Do outro lado, o RB Bragantino quer se manter na zona de conforto para quem sabe brigar por uma vaga em torneios internacionais. Em décimo terceiro lugar com 41 pontos, tem até aqui 10 vitórias, 11 empates e 12 derrotas conquistadas por toda a temporada.

Escalações:

De acordo com as informações do portal Lance, confira as prováveis escalações de ambos os clubes.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Patrick de Paula; Júnior, Jeffinho e Tiquinho.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Realpe, Natan, Luan Cândido; Jadsom, Raul, Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Popó.

+ No domingo, Band vai dividir programação entre Fórmula 1 e eleição

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Dez jogos serão realizados durante a semana, entre terça, quarta e quinta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Confira quais são eles e horários de cada um deles.

Flamengo 2 x 1 Santos

Athletico PR 1 x 3 Palmeiras

Quarta-feira (26/10):

19h30 - Botafogo x RB Bragantino

21h45 - Corinthians x Fluminense

21h45 - Internacional x Ceará

21h45 - Goiás x América MG

Quinta-feira (27/10):

19h - Fortaleza x Coritiba

19h - São Paulo x Atlético GO

19h30 - Atlético MG x Juventude

20h - Cuiabá x Avaí

+Sorteio oitavas da Champions 2022/23: quando vai ser e como funciona