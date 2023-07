Onde vai passar jogo do Botafogo x Vasco no Brasileirão de graça - 02/07

Onde vai passar jogo do Botafogo x Vasco no Brasileirão de graça – 02/07

É dia de Clássico da Amizade! Neste domingo, 02/07, as equipes de Botafogo e Vasco se enfrentam pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos, às 16h, horário de Brasília. Em posições bem diferentes, quem vai ficar com os três pontos?

Quem vai transmitir o jogo do Botafogo e Vasco hoje

A Globo transmite o jogo do Botafogo e Vasco neste domingo às 16h ao vivo na TV aberta. O pay-per-view Premiere também exibe o clássico da amizade em operadoras por assinatura.

O canal aberto transmite o duelo para os estados de RJ, RS, SC, PR, ES, MT, BA, SE, PE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RR, RO, AP, AC, DF e Juiz de Fora com a narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores.

No Premiere é Natalia Lara, Ledio Carmona e Paulo César Vasconcellos quem comandam a transmissão do clássico carioca.

Horário: quatro horas da tarde

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Rodolpho Toski Marques

Saiba quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino

Prévia de Botafogo x Vasco

O clássico entre Vasco e Botafogo neste domingo é válido pela décima terceira rodada do Brasileirão, onde as equipes estão em lados bem diferentes na classificação. Em toda a história do confronto, os dois se enfrentaram em 315 oportunidades, de acordo com dados do portal Metrópoles.

O Vasco tem a vantagem no clássico com 133 triunfos, 95 empates e 87 vitórias do Glorioso.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 30 pontos, quatro de vantagem contra o Grêmio. No entanto, o treinador Luís Castro deixou o clube para comandar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O elenco ainda não tem novo comandante e essa se tornou a principal preocupação dos torcedores. Até aqui o time tem 10 vitórias e duas derrotas e, por isso, jogo do Botafogo é fundamental para aumentar a vantagem.

Do outro lado, o Vasco está na zona de rebaixamento e também sem treinador após a demissão de Maurício Barbieri. Em 18º lugar com nove pontos, o clube coleciona 12 vitórias, três empates e sete derroas, vindo de vitória contra o Cuiabá na última rodada.

Escalação do jogo do Botafogo hoje: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares (Técnico: Cláudio Caçapa).

Escalação do jogo do Vasco hoje: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes, Alex Teixeira; Figueiredo, Orellano e Pedro Raul (Técnico: William Batista).

Quem é o novo técnico do Botafogo?

O Botafogo ainda não anunciou o substituto de Luís Castro, mas para o jogo deste domingo contra o Vasco é Cláudio Caçapa quem estará no banco de reservas. O ex-zagueiro de 47 anos será o interino do clube e atualmente é auxiliar técnico do Lyon, na França.

Em seu currículo, Caçapa vestiu a camisa do Atlético MG, onde começou a carreira em 1996, depois passou pelo Lyon, Newcastle, Cruzeiro, FC Évian e, por fim, retornou ao Avaí em 2011, se aposentando um ano depois. Como treinador começou no interino no Lyon e, agora, transferiu-se ao Botafogo.

Caçapa é uma novidade no futebol, mas de acordo com o portal GE ele não vai assumir o elenco carioca. O favorito é o português Bruno Lage.

