Onde vai passar jogo do Flamengo hoje no Brasileirão e horário – 15/10

Depois de empatar na primeira partida da final na Copa do Brasil, o Flamengo volta a disputar o Brasileirão neste sábado, diante do Atlético MG, pela 32ª rodada. A partida tem início às 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Por isso, confira onde vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo.

O Flamengo entra em campo neste sábado após não sair do empate sem gols com o Corinthians, na primeira partida da Copa do Brasil. No Brasileirão, ocupa a quarta posição com 52 pontos, conquistados em quinze vitórias, sete empates e nove derrotas, O Mengo tem o segundo melhor ataque com 50 gols e a quarta melhor defesa com 29 gols sofridos. Se vencer hoje, assume o terceiro lugar.

Do outro lado, o Atlético Mineiro briga para entrar na zona de classificação até a próxima edição da Libertadores, mas para isso terá de vencer o duelo deste sábado e as próximas rodadas. O Galo vem em sétimo lugar na tabela com 52 pontos, conquistados em doze vitórias, onze empates e oito derrotas.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje

O Premiere é quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje, às 20h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Por valor extra na mensalidade, o torcedor pode adquirir o pacote de canais de futebol em sua programação, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o Premiere, com os direitos do Brasileirão.

Outra opção é acompanhar através da plataforma do GloboPlay, disponível entre aplicativos para celular, tablet, computador e smartv. O streaming da Rede Globo transmite filmes, séries, novelas e jogos de futebol através de canais da TV fechada.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Escalações:

Como tem a partida de volta na semana que vem, o técnico Dorival Junior deve optar por escalar reservas no jogo deste sábado. Rodrigo Caio e Bruno Henrique são os únicos desfalques.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Ayrton, Pablo, Fabrício Bruno, Varela; Victor Hugo, Diego, Vidal; Everton Cebolinha, Mateus e Marinho.

O elenco do Galo deve estar completo neste sábado, seguindo a mesma escalação da partida passada.

Provável escalação do Atlético MG: Rafael; Guga, Jemerson, Junior Alonso, Dodô; Otávio, Allan, Zaracho, Nacho; Keno e Sasha.

Último jogo do Flamengo x Atlético MG

A última vez que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram foi em 13 de julho de 2022, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No primeiro duelo, o Galo venceu por 2 a 1, dentro de casa. No Maracanã, o Flamengo virou o jogo e, por 2 a 0, com a vantagem da primeira marcação no jogo de ida, levou a classificação até as quartas de final.

Arrascaeta marcou os dois gols na volta para o Flamengo contra o Atlético, no primeiro e segundo tempo de partida decisiva.

Confira os melhores momentos da última partida.



