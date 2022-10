Vítima de um relacionamento abusivo com Leonardo (Jackson Antunes), Catarina encontra nos braços de Vanderlei (Alexandre Nero) um novo amor ao longo da novela de João Emanuel Carneiro. No entanto, ela não fica com o verdureiro no desfecho de sua história. Então, com quem Catarina termina em A Favorita, afinal? Fim de personagem de Lilia Cabral surpreende.

No final da novela, com quem Catarina termina em A Favorita?

Catarina não fica com ninguém no final da novela A Favorita e termina a trama sozinha, mas muito feliz. Na reta final da história, ela decide deixar o relacionamento que começou com Vanderlei após dar um pé na bunda do marido violento e seguir com sua vida sem amarras.

Antes de tomar a decisão, nos capítulos finais de A Favorita, Catarina conversa com Stela (Paula Burlamaqui) e reflete: “namorar é muito bom, mas quando eu penso em casamento, me dá até um frio na espinha. Vanderlei é um amor, me adora, mas tem seus defeitos, como todos. Quando eu penso em casamento, horários, responsabilidades, compromissos. Não sei se quero essa rotina para mim outra vez”.

“Catarina, te confesso que… Acho sua relação com o Vanderlei muito precipitada. Ele pode ser um amor de pessoa, mas acho que você vai repetir o esquema: casamento, marido, dona de casa sabe. Pensei que depois de separada você ia querer viver novas aventuras, liberdade, novas experiências”, aconselha a amiga.

Um pouco mais tarde, Catarina pensa melhor e percebe que quer viver novas experiências longe de sua pequena cidade e por isso é que com quem Catarina termina em A Favorita não é Vanderlei e nenhum outro homem.

Em seguida, ela termina com Vanderlei e decide viajar para a Argentina com Stela. No último capítulo, durante o casamento de Cida (Claudia Ohana), Stela comemora a mudança de vida: “agora vou viajar (…) Está tudo arrumadinho. A esta hora amanhã eu e Stela vamos estar em Buenos Aires”.

Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo?

A Favorita tem previsão de acabar logo no próximo mês, novembro, e depois de você conferir com quem Catarina termina em A Favorita e como será o final dos demais personagens, uma nova trama chega ao Vale a Pena Ver de Novo. A escolhida pela TV Globo foi o sucesso O Rei do Gado, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente entre junho de 1996 e fevereiro de 1997.

A trama é protagonizada por Antonio Fagundes e Patrícia Pillar e é dividida em duas fases. Na primeira, a rivalidade entre as famílias italianas Berdinazi e Mezenga é iniciada. Ambos os lados brigam por um pedaço de de terra que divide as propriedades e por isso o romance entre Giovanna (Letícia Spiller) e Henrico (Leonardo Brício) se torna proibido. Ele é herdeiro dos Mezenga e ela dos Berdinazi.

Mesmo com todos os problemas envolvidos, a dupla permanece unida e foge para poder viver seu amor. É então que a novela passa para a segunda fase. Anos mais tarde, Bruno Mezenga (Fagundes) é o filho de Giovanna e Fabrício. Ele é um homem rico e de posses conhecido como o “rei do gado”, por ter milhares de cabeças de gado. Bruno acaba se apaixonando pela boia-fria Luana (Pillar), o que gera conflitos.

*A data de estreia da reprise ainda não foi revelada pela emissora. Por enquanto, só se sabe que será no mês de novembro.

Assista a chamada de TV da Globo sobre o retorno da novela e relembre esse sucesso das telinhas:

