Resultado Brasil x Itália vôlei feminino: Seleção está na final do Mundial

Confira como foi o jogo entre as equipes de Brasil e Itália na semifinal do Mundial de vôlei nesta quinta-feira

A Seleção Brasileira Feminina de vôlei está na final do Mundial! O elenco garantiu a classificação até a decisão do torneio ao superar a Itália nesta quinta, 13 de outubro, por 3 sets a 1 na semifinal. Confira o resultado Brasil x Itália vôlei feminino e como foi a partida e quem a equipe vai enfrentar.

Resultado Brasil x Itália vôlei feminino no Mundial 2022

Casa cheia, muita música, alegria e torcida para ambas as seleções. A semifinal do Mundial promoveu o reencontro de Itália e Brasil após a final da Liga das Nações em junho deste ano, sob triunfo das italianas.

No primeiro set, disputa em ponto por ponto na partida. Se as brasileiras marcavam, o grupo das italianas respondia à altura com dois pontos em sequência. O Brasil conseguiu se manter dentro de quadra para superar a pressão, principalmente de Egonu, melhor jogadora da Itália. Na reta final do set, as brasileiras passaram à frente e tomaram a vitória por 25 a 23.

Chegou a hora do segundo set. Depois de ganhar a primeira etapa da semifinal, o Brasil começou melhor e com todo o gás necessário até com três pontos de vantagem em certo momento. A felicidade durou pouco já que ao alcançarem os 10 pontos, as europeias não pararam de subir no placar e cresceram, enquanto o ataque do Brasil foi cedendo cada vez mais. Foi apertado, mas, de virada, por 25 a 22, as italianas venceram a rodada.

No terceiro set, novamente ponto por ponto, mas o Brasil disparou à frente com sete pontos contra quatro. Com até quatro pontos de vantagem, a Seleção de José Roberto Guimarães conseguiu tomar a ponta novamente no placar. No finalzinho do set, a Itália passou na frente, mas, durante o set point, foi de virada a vitória esforçada do Brasil com todo o brilho das jogadoras em quadra.

O quarto set começou agitado. O Brasil disparou com até quatro pontos em 7 contra 11. Carol conseguiu bloquear a maioria das jogadas das italianas, que erraram em grande parte das jogadas. Na reta final, o Brasil fez 18 contra 10 pontos, com o forte ataque de reação da Itália.

Para os nervos dos brasileiros, as italianas mostraram poder de reação incrível dentro de quadra, com erros das jogadoras da Seleção.

BRASIL X ITÁLIA (Quinta-feira, 13/10):

1º set: Brasil 25 x 23 Itália

2º set: Brasil 22 x 25 Itália

3º set: Brasil 26 x 24 Itália

4º set: Brasil 25 x 19 Itália

Quando vai ser a final do Mundial de Vôlei feminino?

A final do Mundial de Vôlei Feminino está marcada para sábado, 15 de outubro, a partir das 15h (Horário de Brasília), em Apeldoorn, na Holanda.

Sérvia e Brasil vão disputar o título da mais importante competição da modalidade na temporada. A Seleção busca o primeiro troféu do torneio, enquanto já conquistou três vices em toda a história do vôlei.

Por outro lado, a Sérvia quer o bicampeonato na competição, com uma medalha de bronze no ano de 2006. Se vencer a partida final neste sábado, poderá subir no ranking de maiores vencedores.

Para assistir a final do Mundial de Vôlei Feminino, o torcedor deve sintonizar no SporTV 2, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, além da retransmissão no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Quem vai disputar o terceiro lugar do Mundial?

As seleções de Estados Unidos e Itália vão brigar pelo terceiro lugar no Campeoanto Mundial de Vôlei Feminino na temporada 2022, na Holanda. O jogo será realizado no próximo sábado, 15 de outubro, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como manda o regulamento da competição, os dois perdedores das semifinais brigam pela medalha de bronze. De um lado, as americanas têm um título, dois vices e dois bronzes. As italianas, por outro lado, contabilizam uma medalha de ouro e uma prata no Mundial.

O SporTV 2 também vai passar para todo o Brasil a briga pelo terceiro lugar, apenas entre as operadoras de TV fechada.

