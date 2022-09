Onde vai passar jogo do São Paulo hoje x Avaí e horário (25/09)

São Paulo e Avaí disputam a 28ª rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão ao vivo

Para se afastar do rebaixamento, o São Paulo busca os três pontos contra o Avaí hoje, 25 de setembro, no Morumbi, às 20h (Horário de Brasília). Válido pela 28ª rodada do Brasileirão, saiba onde vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo na televisão e online.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 20h (Horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, serviço de streaming para os assinantes.

Com transmissão para todo o Brasil, o confronto do Brasileirão será exibido no Premiere, canal em operadoras de TV por assinatura. Mas para obter o pacote de canais é preciso pagar valor extra na mensalidade. Odinei Ribeiro vai comandar a narração, enquanto Richarlyson, Sérgio Xavier e Fernanda Colombo comentam.

Outra opção para curtir é o GloboPlay, serviço de streaming. O aplicativo está disponível no celular, tablet, computador e smart TV para assinantes, enquanto torcedores que ainda querem se tornarem membros devem acessar www.starplus.com e, por valores de R$ 24,90 até R$ 86,90, assinar os serviços.

SÃO PAULO X AVAÍ:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

São Paulo x Avaí: como estão as equipes?

Enquanto se prepara para disputar a final da Copa Sul-Americana em 1º de outubro, o São Paulo tem pela frente o duelo deste domingo contra o Avaí. Em 13º lugar, contabiliza 34 pontos entre sete vitórias, treze empates e sete derrotas. Com o principal objetivo de se afastar do rebaixamento, o elenco de Rogério Ceni precisa vencer e, só assim, subir três posições na tabela de classificação.

Na última rodada, o tricolor venceu o Ceará por 2 a 0 fora de casa.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves (Jandrei); Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Reinaldo; Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Alisson, Patrick; Luciano e Calleri.

Mesmo depois de vencer o Galo na rodada passada, o elenco catarinense continua na zona de rebaixamento com 28 pontos em 17º lugar na tabela. São sete vitórias, sete empates e treze derrotas, enquanto possui a quarta pior defesa do Brasileirão com 26 gols marcados e 39 sofridos dentro e fora de casa. Com o triunfo neste domingo, consegue escapar da degola.

Na última rodada, o Avaí venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, em casa.

Provável escalação do Avaí: Gledson; Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Bruno Cortez; Mateus, Bruno Silva, Jean Pyerre; Guerrero, William Pottker e Bissoli.

Jogos da rodada da Série A do Brasileirão

Apenas uma partida será realizada neste domingo, abertura da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na temporada. Devido à data FIFA no fim de semana, o torneio sofreu pequenas alterações para se adequar ao calendário das seleções.

O destaque da rodada fica para o encontro de Fortaleza e Flamengo, além do confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras na quarta-feira. Por isso, confira todos os jogos da rodada.

Terça-feira (27/09):

Santos x Athletico PR – 21h

Quarta-feira (28/09):

Coritiba x Ceará – 19h

Corinthians x Atlético GO – 19h

Fluminense x Juventude – 19h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Cuiabá x América MG – 21h

Internacional x RB Bragantino – 21h45

Atlético MG x Palmeiras – 21h45

Goiás x Botafogo – 21h45

