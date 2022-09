Onde vai passar Londrina e Ponte Preta hoje ao vivo e horário (23/09)

Na luta pelo acesso até a elite do futebol, o Londrina recebe a Ponte Preta nesta sexta, 23 de setembro, no Estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão às 21h30. Com transmissão, saiba onde vai passar Londrina e Ponte Preta hoje ao vivo.

O time do Londrina aparece na 5ª posição com 45 pontos, enquanto a Ponte vem na 8ª posição com 40 pontos.

+ Premiação da Série B 2022: quanto o clube campeão ganha?

Onde vai passar Londrina e Ponte Preta hoje ao vivo

O jogo do Londrina e Ponte Preta hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais transmitem com exclusividade a partida entre Londrina e Ponte Preta nesta sexta-feira, por todo o território brasileiro. O torcedor deve obter ambas as emissoras em sua programação.

O Premiere só está disponível em valor extra na mensalidade com pacotes entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para o torcedor que não tem a TV fechada, a opção é o serviço de streaming GloboPlay. A plataforma está disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV somente para assinantes. Se você ainda não é membro, pode obter os pacotes entre valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

LONDRINA X PONTE PRETA:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Onde vai passar Londrina e Ponte Preta hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

> Juma vira onça e mata Solano após ser ameaçada em Pantanal

Londrina x Ponte Preta: como estão na temporada?

Com 45 pontos na quinta posição, o Londrina ainda está vivo na briga pelo acesso até a Série A do Campeonato Brasileiro. Com apenas três pontos a menos que o Vasco, o elenco não ultrapassa o rival se vencer porque tem desvantagem no saldo de gols, mas segue disposto a brigar em cada rodada até a reta final da temporada.

São doze vitórias, nove empates e nove derrotas.

Escalação do Londrina: Matheus; Alan Ruschel, Gustavo Vilar dos Santos, Saimon, Jeferson; Luiz Gustavo da Silva, João Paulo Silva, Gegé; Leandrinho, Mauricio Caprini e Danilo de Souza Lima.

Do outro lado, a Ponte Preta vem na 8ª posição com 40 pontos, conquistados em dez vitórias, dez empates e dez derrotas com 27 gols marcados e 26 sofridos. O elenco paulista tem apenas oito pontos a menos que o Vasco, o quarto colocado, mas ainda não é um dos favoritos a brigar pelo acesso.

O grupo pode chegar perto, mas além de vencer terá de contar com derrota dos oponentes.

Escalação da Ponte Preta: Caíque França; Norberto, Mateus Silva, Artur, Fábio Sanches; Wallisson Luiz, Felipe Amaral, Leonardo Naldi de Matos; Fessin, Elvis e Lucca.

+ Limite de substituições no futebol: como é a nova regra de 2022

Agenda de jogos na Série B do Brasileirão hoje

Além do decisivo embate entre Londrina e Ponte Preta nesta sexta-feira, 23 de setembro, outros nove jogos também serão realizados pela 31ª rodada neste fim de semana.

A reta final se aproxima cada vez mais e, com elas, os elencos continuam a brigar pela classificação até a elite do futebol. O Cruzeiro já está classificado, enquanto Grêmio, Bahia e Vasco seguem vivos.

Confira os jogos de hoje e o que esperar da rodada.

Grêmio 3 x 0 Sport

Guarani 2 x 0 Novorizontino

Cruzeiro 3 x 0 Vasco

Vila Nova x CRB

Sexta-feira (23/09):

Náutico x Sampaio Corrêa – 19h

Londrina x Ponte Preta – 21h30

Sábado (24/09):

Ituano x Brusque – 11h

Bahia x Operário PR – 18h15

Domingo (25/09):

Criciúma x Chapecoense – 18h30

Segunda-feira (26/09):

CSA x Tombense – 20h

Leia também: Shows no Allianz faz próximos jogos do Palmeiras serem ‘fora de casa’