Onde vai passar Vitória x Criciúma online na Série B hoje - 11/06

O Vitória entra em campo neste domingo, 11/06, com o objetivo de retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O oponente é o Criciúma, com início às 18h, horário de Brasília, pela 12ª rodada. O jogo do Vitória x Criciúma vai ser no Estádio Barradão e terá transmissão na TV aberta de graça.

Com 25 pontos, o Vitória é o segundo colocado enquanto o Criciúma permanece em quinto com 20.

Quem vai transmitir Vitória x Criciúma hoje na internet

A Band transmite na TV aberta o jogo do Vitória x Criciúma neste domingo às 18h. O duelo também será exibido pelo pay-per-view Premiere em operadoras de televisão por assinatura.

Além disso, o torcedor também pode ver a retransmissão pela internet no site da Bandeirantes e no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes. Mas por onde começar?

Transmissão do jogo online no site da BAND

Não vai estar em casa e quer acompanhar Vitória x Criciúma hoje? É simples, sintonize o site da Band e assista ao vivo com imagens o duelo.

1) Acesse www.band.uol.com.br no navegador do computador, celular ou tablet e clique no menu à esquerda do site. Depois, escolha a opção "Band ao vivo".

2) É necessário se cadastrar no site da emissora para ter acesso à programação. Clique em "fazer login" e, caso já tenha conta, é só preencher com o email e a senha.

Caso contrário, vá em "cadastre-se" escrito em vermelho.

3) Assim que completar o cadastro de graça, acesse novamente a transmissão e dê o play.

Transmissão do jogo online no GloboPlay

Quem é assinante GloboPlay pode assistir ao vivo a partida da Série B na plataforma. Lembre-se que é necessário ter o pacote "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere" ou "GloboPlay e Premiere".

1) Entre no aplicativo do streaming e clique no menu principal. Faça o login com o email e a senha e dê enter.

2) Assim que entrar na conta retorne ao menu e clique na opção "agora na TV". Se preferir pode ir direto até os canais ao vivo e sintonize o Premiere.

Escalações de Vitória e Criciúma

Tanto Vitória como Criciúma deverão escalar os jogadores titulares neste domingo. Isso porque ambas ocupam a parte de cima da classificação e desejam os três pontos para continuarem o bom desempenho.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Vitória: Thiago Rodrigues; Camutanga, João Victor, Wagner Leonardo, Railan; Marco Antônio, Rodrigo Andrade, Marcelo; Wellington Nem, Tréllez e Osvaldo (Técnico: Léo Condé).

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Wallisson Maia, Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Fellipe Mateus; Fabinho, João Carlos e Felipe Vizeu (Técnico: Cláudio Tencati).

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Vinte equipes das mais diferentes regiões disputam a segunda divisão do futebol brasileiro, a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre pontos corridos são 38 rodadas valendo três pontos cada vitória e o empate um para os dois times da rodada.

O Novorizontino assumiu a liderança com 26 pontos, enquanto o Vitória é o segundo colocado com 25 e o Vila Nova em terceiro com 24.

Na parte de baixo estão Chapecoense, Avaí, Tombense e ABC.

1 Novorizontino – 26 pontos

2 Vitória – 25 pontos

3 Vila Nova – 24 pontos

4 Sport – 20 pontos

5 Criciúma – 20 pontos

6 Mirassol – 19 pontos

7 Ceará – 19 pontos

8 Juventude – 18 pontos

9 Botafogo SP – 17 pontos

10 Atlético GO – 17 pontos

11 Guarani – 16 pontos

12 Sampaio Corrêa – 15 pontos

13 Ituano – 14 pontos

14 CRB – 14 pontos

15 Ponte Preta – 11 pontos

16 Londrina – 10 pontos

17 Chapecoense – 10 pontos

18 Avaí – 8 pontos

19 Tombense – 6 pontos

20 ABC – 6 pontos

