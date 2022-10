Qual canal vai passar Cruzeiro x Guarani hoje ao vivo e horário – 18/10

Já garantido com o acesso, elenco mineiro enfrenta o Guarani pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira ao vivo

Com o acesso já garantido, ao Cruzeiro resta apenas levantar o troféu de campeão na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, a Raposa recebe o Guarani que ainda luta contra o rebaixamento. A partida entre Cruzeiro x Guarani começa às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão e vai passar na TV.

Em confronto da 36ª rodada da Série B, as equipes disputam os três pontos em lados opostos na classificação.

Onde vai passar Cruzeiro x Guarani hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro x Guarani hoje terá transmissão no SporTV e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília), pela TV fechada para todo o Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras por assinatura, o canal está disponível apenas na TV fechada, assim como o pay-per-view que só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade como Sky, Claro, Vivo e Oi. Os pacotes de futebol possuem valores diferentes.

Outra oportunidade para acompanhar a Série B é a plataforma do GloboPlay. Dá para assistir a programação de canais de entretenimento pelo aplicativo no celular, tablet, computador e smartv se você é assinante.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

CRUZEIRO

Líder com folga na Série B do Brasileirão, o Cruzeiro é dono da melhor campanha com o melhor ataque e defesa disparados. Com 72 pontos, contabiliza vinte e uma vitórias, nove empates e cinco derrotas com o total de 50 gols marcados e 22 sofridos. No jogo desta terça é o grande favorito principalmente por jogar em casa.

GUARANI

Do outro lado, o Guarani ainda briga com a tabela de classificação para se afastar por completo da zona de rebaixamento. Em décimo terceiro lugar com 44 pontos, contabiliza onze vitórias, onze empates e treze derrotas na competição. O time paulista tem o quinto pior ataque com 30 gols marcados e 35 sofridos, o que mostra um desempenho bastante irregular.

Escalações:

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Eduardo Brock, Luis Felipe, José Ivaldo; Jajá, Willian, Machado, Kaiki Bruno da Silva; Bruno Rodrigues, Edu e Luvannor.

Provável escalação do Guarani: Mauricio Kozlinski; Lucas Ramon, João Victor, Derlan, Jamerson; Eduardo Luiz Person, Richard Ríos, Bruno José; Giovanni Augusto, Isaque Elias e Vitor Coelho.

Classificação da Série B do Brasileirão

Trinta e cinco rodadas no Brasileirão da Série B já foram. Agora faltam apenas três para o fim da temporada, incluindo a de hoje.

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Grêmio – 58 pontos

3 Bahia – 57 pontos

4 Vasco – 56 pontos

5 Sport – 53 pontos

6 Sampaio Corrêa – 52 pontos

7 Criciúma – 52 pontos

8 Ituano – 51 pontos

9 Londrina – 50 pontos

10 CRB – 46 pontos

11 Ponte Preta – 45 pontos

12 Vila Nova – 45 pontos

13 Guarani – 44 pontos

14 Tombense – 44 pontos

15 Novorizontino – 40 pontos

16 Chapecoense – 39 pontos

17 CSA – 36 pontos

18 Operário PR – 34 pontos

19 Brusque – 32 pontos

20 Náutico – 30 pontos

Jogo do Cruzeiro x Guarani no primeiro turno

No primeiro turno da Série B, as equipes de Guarani e Cruzeiro se enfrentaram em 9 de julho de 2022, na temporada atual, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Por 1 a 0, a equipe paulista levou a melhor e garantiu os três pontos no início da competição.

Mateus Ludke foi quem marcou o gol da vitória em partida sem emoções na 17ª rodada do primeiro turno. Mesmo assim, o Cruzeiro se manteve na liderança e seguiu até o fim da temporada.

Confira os melhores momentos no vídeo a seguir.



