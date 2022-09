Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje? Horário e escalação – 28/09

Com o acesso já garantido, o Cruzeiro se prepara para brigar pelo título de campeão na Série B do Brasileirão. Para isso, vai enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira, 28 de setembro, às 19h (horário de Brasília), pela 32ª rodada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Saiba em qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 19h (Horário de Brasília), além do GloboPlay, serviço de streaming apenas aos assinantes.

Com transmissão em todos os estados do Brasil, o canal do Premiere exibe o duelo entre Ponte Preta e Cruzeiro nesta quarta-feira ao vivo através das operadoras de TV por assinatura. Para obter o pacote de canais, o torcedor deve pagar valor extra em sua mensalidade.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso direto a programação de filmes, séries, novelas e canais de futebol como o Premiere, disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

PONTE PRETA X CRUZEIRO:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje: Premiere e Globoplay

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Como vem as equipes Ponte Preta e Cruzeiro para o jogo?

Invicto desde as últimas três semanas da Série B, a Ponte Preta busca os três pontos para seguir vivo na briga pelo acesso até a elite do Brasileirão nesta reta final da temporada. Com 43 pontos, o elenco paulista está em 7º lugar com onze vitórias, dez empates e dez derrotas com 29 gols marcados e 26 sofridos, com aproveitamento de 46%.

Fique de olho em: Fessin e Lucca

Se a Ponte Preta vencer: Sobe para a 6ª posição

Escalação da Ponte Preta: Caique; Igor, Leó Santos, Fábio, Artur; Léo Naldi, Fraga, Wallisson, Elvis; Fessin e Lucca.

Do outro lado, o Cruzeiro já está com o acesso garantido até a primeira divisão. Líder com 68 pontos, vantagem de quinze pontos com relação ao segundo colocado, a Raposa corre atrás do título da Série B do Brasileirão nesta reta final da temporada. São vinte vitórias, oito empates e três derrotas, com a melhor campanha até aqui onde soma a melhor defesa e o melhor ataque com 44 gols marcados e 16 sofridos.

Fique de olho em: Edu e Luvannor

Se o Cruzeiro vencer: Garante pontos, segue na liderança e pode ser o campeão

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock; Filipe, Willian Oliveira, Daniel, Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Luvannos e Edu.

Último jogo de Ponte Preta x Cruzeiro:

A última partida entre Ponte Preta e Cruzeiro foi realizada em 16 de junho de 2022, na temporada atual, com a vitória da Raposa por 2 x 0, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco azul abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Edu, craque do time nesta temporada. Sobrou tempo para Bidu, presente na reta final da competição, ampliar a vantagem aos anfitriões.

No segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu manter o domínio na partida e impedir o ataque dos visitantes.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as duas equipes.



