Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje – 30/09

Vice-líder do Brasileirão na Série B, o Grêmio visita o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira, 30 de setembro, pela 32ª rodada, no Castelão de São Luís. Saiba em qual vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo às 19h (Horário de Brasília), diretamente na televisão e também online.

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio hoje vai passar no Premiere, às 19h (horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, serviço de streaming ao vivo.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o duelo da Série B do Brasileirão vai passar no Premiere, pacote de canais de futebol disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor, entretanto, deve obter a programação apenas em valor extra na mensalidade.

Para quem gosta de curtir pelo celular, a opção é o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Diferentes planos estão disponíveis pelo site www.globoplay.globo.com por valores entre R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês.

SAMPAIO CORRÊA X GRÊMIO:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Castelão de São Luís

Árbitro: Rafael Traci

Árbitro: Rafael Traci

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Como vem Sampaio Corrêa e Grêmio hoje?

Com três rodadas sem perder, o Sampaio Corrêa pode aumentar as chances de brigar pelo acesso se vencer a partida desta sexta-feira. Em 10º lugar com 42 pontos, o elenco do Maranhão pode se aproximar do G4 com os três pontos, mas também tem que torcer por tropeços dos adversários. Com onze vitórias, nove empates e onze derrotas, é o segundo melhor ataque da temporada com Gabriel Poveda, com 15 gols, sendo o artilheiro da Série B.

Fique de olho em: Tgor Catatau e Gabriel Poveda.

Se o Sampaio Corrêa vencer: Pula até quatro posições na tabela.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateusinho, Paulo Sérgio, Allan, Pará; Ferreira, Rafael, André Luiz; Pimentinha, Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Do outro lado, o Grêmio segue na vice-liderança da Série B com 53 pontos. Para se manter na posição deve vencer levar os três pontos para Porto Alegre e, dessa maneira, torcer por tropeços do Bahia para manter a diferença entre os dois na tabela. Com catorze vitórias, onze empates e seis derrotas, o grupo gaúcho tem o terceiro melhor ataque com 37 gols marcados e também a segunda melhor defesa com 20 gols sofridos.

Fique de olho em: Biel, Elkeson e Thiago Santos.

Se o Grêmio vencer: Segue na vice-liderança com vantagem.

Escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Nicolas, Eduardo Kanemann; Thiago Santos, Lucas Silva, Bitello; Biel, Guilherme e Elkeson.

Classificação completa do Brasileirão da Série B

Com o Cruzeiro já classificado, faltam apenas três vagas para o acesso até a Série A do Brasileirão. O Grêmio é uma das equipes que briga na parte de cima da classificação, além de Bahia, Vasco, Ponte Preta, Ituano, Sport e Londrina.

Já foram realizadas 31 rodadas, enquanto restam apenas sete na reta final da temporada. Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão do Brasileirão.

1 Cruzeiro – 68 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Ituano – 44 pontos

7 Ponte Preta – 43 pontos

8 Sport – 43 pontos

9 CRB – 40 pontos

10 Criciúma – 40 pontos

11 Tombense – 40 pontos

13 Vila Nova – 37 pontos

14 Novorizontino – 36 pontos

15 Chapecoense – 35 pontos

16 Guarani – 35 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

Leia também: Quais as chances do Grêmio subir à Série A 2023?