Ypiranga x Grêmio: qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje - 19/03

Pelo primeiro jogo da semifinal no Campeonato Gaúcho, as equipes de Grêmio e Ypiranga se enfrentam neste domingo, 19 de março, no Estádio Colosso da Lagoa, às 16h (Horário de Brasília). O jogo do Grêmio hoje vai definir o cenário para o segundo embate da competição neste início de temporada.

Do outro lado da chave disputam Internacional e Caxias. Os dois ganhadores das semifinais disputarão a final pelo título gaúcho da temporada.

O jogo do Grêmio hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, e GloboPlay, streaming por assinatura.

Como assistir o jogo do Grêmio hoje de graça?

Não dá para assistir o jogo do Grêmio hoje de graça. O confronto na semifinal do Campeonato Gaúcho será transmitido com exclusividade na TV paga e na plataforma de streaming.

Isso indica que somente assinantes podem acompanhar a partida neste domingo. O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura, enquanto o GloboPlay só pode ser acessado por quem paga a mensalidade no site ou nos aplicativos no celular, tablet ou smartv.

Onde vai ser o jogo?

O jogo entre Ypiranga e Grêmio neste domingo será no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

O jogo de volta será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Como o Tricolor obteve a melhor campanha na primeira fase, tem a vantagem de decidir em casa na semifinal e a final.

Quantas vezes o Grêmio caiu para a Série B do Brasileirão?

Escalações de Ypiranga x Grêmio

Os times devem entrar em campo neste domingo da seguinte forma:

Provável escalação do Ypiranga: Allan; Yohan, Island, Ronald, Gustavo Nogy; Clayton, Ralph, MV, William Barbi; Leandro Córdova e Jhonatan Ribeiro.

Provável escalação do Grêmio: Adriel; Fábio, Bruno Alves, Kannermann, Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Bitello; Vina e Suárez.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Grêmio e Ypiranga será no sábado, 25 de março, às 16h30 (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Quem obter o maior saldo de gols estará classificado para a final do Campeonato Gaúcho. A transmissão será na TV Globo, para todo o estado do RS, e na televisão paga através do Premiere, pay-per-view para assinantes.

