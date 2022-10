Equipes disputam a 29ª rodada do Brasileirão neste sábado

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje x Santos e horário – 01/10

O Internacional pode conquistar a vice-liderança do Brasileirão se vencer o Santos neste sábado. A partida é válida pela 29ª rodada, às 15h (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Procurando saber em qual canal vai passar jogo do Inter hoje? Confira o texto com todos os detalhes.

Invicto por sete partidas, o técnico Mano Menezes quer manter a boa campanha no Brasileirão. O empate sem gols na última rodada fez com que o Inter perdesse a vice-liderança para o Fluminense. Agora, terá que vencer neste sábado para retornar até a segunda posição. Com 50 pontos, tem treze vitórias, onze empates e quatro derrotas.

O Santos, por outro lado, venceu o Athletico no meio da semana e quebrou a sequência de quatro rodadas sem vencer no Brasileirão. Em décimo lugar com 37 pontos, o Peixe avança duas casas na classificação se levar para a Vila Belmiro os três pontos na rodada em busca da vaga na Libertadores. Tem nove vitórias, dez empates e nove derrotas.

O jogo do Inter hoje vai passar na Globo e Premiere, às 15h (Horário de Brasília), com transmissão em todo o Brasil ao vivo.

O torcedor também pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming.

Por mudanças na programação devido ao primeiro turno das eleições, a TV Globo transmite o jogo entre Internacional e Santos neste sábado aos estados de RS, SP, PR, MT e MS. Gustavo Villani é quem conta a história da partida, com comentários de Caio Ribeiro, Formiga e Sálvio Spinola.

Para quem está fora dos estados, pode assistir no Premiere, pay-per-view, disponível para todo o território brasileiro ao vivo entre as operadoras de TV por assinatura.

INTERNACIONAL X SANTOS:

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje: Globo, Premiere e Globoplay

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga

Escalações do Internacional x Santos hoje

Keiller substitui o goleiro Daniel, que ainda se recupera de lesão no departamento médico. Já Wanderson continua em tratamento por sua lesão.

Gabriel Mercado está suspenso.

Escalação do Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo, Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão.

Felipe Jonathan cumpre suspensão neste sábado e por isso está inapto para jogar a rodada. Já Madson e Maicon continuam os seus trabalhos de recuperação no DM do Peixe.

Escalação do Santos: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernandez, Zanocelo, Luan; Sánchez, Marcos Leonardo e Soteldo.

Internacional x Santos últimos jogos

O último jogo entre Internacional e Santos foi realizado em 8 de junho de 2022, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, pela temporada atual.

No Estádio Vila Belmiro, no litoral paulista, os dois times empataram em 1 x 1, com a garantir de apenas um ponto para cada lado.

Últimos jogos Internacional x Santos

Internacional 1 x 1 Santos

Santos 2 x 2 Internacional

Santos 2 x 0 Internacional

Confira como foi o último jogo entre os times.



