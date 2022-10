Qual canal vai passar jogo do Internacional hoje no Brasileirão - 26/10

Qual canal vai passar jogo do Internacional hoje no Brasileirão – 26/10

Para ocupar a vice-liderança do Brasileirão, o Internacional busca os três pontos nesta quarta-feira contra o Ceará, a partir das 21h45 (Horário de Brasília), pela 34ª rodada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo do Internacional hoje vai passar na TV aberta de graça por todo o país.

Qual canal vai passar jogo do Internacional hoje ao vivo

O jogo do Internacional hoje terá transmissão da Globo, na TV aberta, e no Premiere, pay-per-view, às 21h45 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Para os estados do RS e CE, o jogo do Inter hoje vai passar na Globo ao vivo. No Rio Grande do Sul a narração será de Luciano Périco e comentários de Maurício Saraiva. Já no estado do Ceará quem comanda a transmissão é Antero Neto, André Almeida e Daniel Rocha.

Para quem mora em outros estados também dá para assistir no Premiere, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo por todo o território brasileiro.

Também dá para sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

TV: Globo e Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

+Quer viajar? Veja a lista de feriados de 2023 mês a mês

Como vem Internacional e Ceará no jogo de hoje?

O Internacional pode voltar para a vice-liderança do Brasileirão se vencer o combate nesta quarta-feira. Válido pela 34ª rodada, o Colorado ocupa a terceira posição com 61 pontos contabilizados em 16 vitórias, 13 empates e quatro derrotas. O desempenho do clube comandado por Mano Menezes contabiliza 50 gols marcados e 29 sofridos. Por jogar em casa, é o favorito no duelo.

Do outro lado, o Ceará luta contra o rebaixamento na reta final da temporada do Brasileirão. Sem vencer por sete partidas, ocupa a 16ª posição da tabela com 34 pontos contabilizados em seis vitórias, dezesseis empates e também onze derrotas. Se perder, aí pode ocupar a zona de rebaixamento.

+ Gols do PSG hoje: Paris faz 7 x 2 e se classifica às oitavas da Champions

Escalações:

Provável escalação do Internacional: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão, Renê; Johnny, Edenilson, Alan Patrick, De Pena; Pedro Henrique e Alemão.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Messias, Luiz Otávio, Victor Luis; Nino Paraíba, Fernando Sobral, Guilherme, Bruno Pacheco; Vinicius, Zé Roberto e Jô.

Último jogo entre Internacional x Ceará

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2 de julho de 2022, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Arena Castelão.

Por 1 a 1, os times somaram apenas um ponto cada na rodada. Lima, de pênalti, e Moisés marcaram os gols da partida na rodada do Brasileirão.

Confira no vídeo os melhores momentos entre as equipes.



VOTE: Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 6ª roça?

Classificação do Brasileirão atualizada

A reta final da classificação no Brasileiro da Série A traz apenas quatro rodadas para terminar.

1 Palmeiras – 74 pontos

2 Flamengo – 61 pontos

3 Internacional – 61 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fluminense – 55 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 48 pontos

8 São Paulo – 47 pontos

9 América MG – 45 pontos

10 Fortaleza – 45 pontos

11 Botafogo – 44 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 RB Bragantino – 41 pontos

14 Goiás – 41 pontos

15 Coritiba – 35 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Atlético GO – 33 pontos

18 Cuiabá – 31 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

+Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023