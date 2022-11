Jogo do Internacional hoje x América-MG: transmissão ao vivo (02/11)

Equipe do Inter está na segunda posição da tabela com 64 pontos, enfrenta o América Mineiro nesta terça-feira com transmissão ao vivo

Ainda sonhando com o título, o Internacional entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o América Mineiro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo do Internacional hoje é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

Confira todos os detalhes da transmissão no texto para saber onde assistir ao vivo.

Tudo sobre o jogo do Internacional hoje no Brasileirão

O jogo do Internacional hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se você mora nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, além de Fernando de Noronha, fique atento com a diferença nos horários.

O Independência, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem capacidade para receber 32 mil torcedores. Nesta quarta o local não deve estar lotado, mas promete contar com grande parte da torcida de ambos os clubes.

Por ser feriado nesta quarta-feira, a rodada traz jogos no período da tarde.

Onde vai passar o jogo do Internacional hoje

O jogo do Internacional hoje tem transmissão do Premiere, às quatro da tarde (Horário de Brasília) com transmissão para todo o Brasil.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. Acesse a programação para assistir ao jogo desta quarta-feira.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming, através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Informações de América MG x Internacional no jogo de hoje

Sem vencer por três rodadas seguidas, o América entra em campo nesta quarta-feira com o único e exclusivo objetivo de entrar para o G8 do Brasileirão. Como o Flamengo venceu a Copa do Brasil e a Libertadores e ocupa a parte de cima da tabela, duas novas vagas foram abertas na tabela. Vencendo o jogo de hoje, o Coelho cola no São Paulo, oitavo colocado, e pode brigar pela Libertadores. No total contabiliza 46 pontos em 11º lugar com 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas.

Do outro lado, o Internacional precisa vencer fora de casa para adiar o título do Palmeiras. Além de garantir os três pontos, o clube precisa torcer por uma derrota do adversário diante do Fortaleza, o que não deve ser nada fácil. O Inter de Mano Menezes aparece na segunda posição com 64 pontos em 17 vitórias, 13 empates e quatro derrotas.

Escalações:

Provável escalação do América MG: Cavichioli; Cáceres, Iago Maidana, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Aloísio, Felipe Azevedo e Mastriani.

Provável escalação do Internacional: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão, Renê; Johnny, Edenilson, De Pena; Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão.

América MG x Internacional: últimos jogos

Internacional 1 x 0 América MG

Internacional 3 x 1 América MG

América MG 1 x 1 Internacional

Jogos da rodada no Brasileirão hoje

Além do embate entre América e Internacional, outras seis partidas serão disputadas nesta quarta-feira, 02 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O destaque fica para o jogo do Fortaleza e Palmeiras, onde o Verdão pode ser campeão se ganhar.

Confira todos os jogos da rodada nesta quarta e os horários.

Segunda-feira (31/10):

Ceará 0 x 1 Fluminense

Terça-feira (01/11):

Botafogo x Cuiabá

São Paulo x Atlético MG

Quarta-feira (02/11):

Athletico PR x Goiás - 16h

América MG x Internacional - 16h

Juventude x Coritiba - 19h

Avaí x RB Bragantino - 19h

Atlético GO x Santos - 19h

Palmeiras x Fortaleza - 21h30

Flamengo x Corinthians - 21h30

