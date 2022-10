Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje? Horário e palpites – 03/10

Líder do Brasileirão com sete de vantagem, o Palmeiras visita o Botafogo nesta segunda-feira, pela 29ª rodada às 20h, no Estádio Nilton Santos. Saiba qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje, com transmissão ao vivo na TV fechada e online.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 20h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Os canais estão disponíveis apenas na TV fechada em operadoras. Para obter ambos na programação é necessário obter entrar em contato com a sua operadora.

O torcedor também tem a opção de acompanhar pelo GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura. Pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV, você tem direito à toda a programação por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

BOTAFOGO X PALMEIRAS:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Botafogo soma quatro rodadas sem perder

Com 37 pontos conquistados, o Botafogo aparece a décima posição do Brasileirão com dez vitórias, sete empates e onze derrotas. O elenco carioca está invicto por quatro rodadas nas últimas semanas, enquanto busca alcançar a parte de cima da tabela, mas, principalmente, escapar da zona de rebaixamento.

Com 28 gols marcados e 30 sofridos, o grupo tem o aproveitamento de 44%, enquanto dentro de casa venceu apenas quatro dos catorze jogos disputados. Na última rodada, venceu o Goiás fora de casa.

Palmeiras é o líder do Brasileirão

Sem disputar a Libertadores ou a Copa do Brasil, o Palmeiras concentra-se 100% na conquista do título brasileiro desta edição. Em primeiro lugar com 60 pontos, conquistou até aqui dezessete vitórias, nove empates e duas derrotas.

O Palmeiras tem a melhor campanha do Brasileirão, com 45 gols marcados no total e 19 sofridos, dono do melhor ataque e também da defesa na temporada. Até aqui, somou como visitante oito vitórias em catorze partidas jogadas na competição.

Se vencer nesta segunda-feira, a vantagem na liderança vai para dez pontos com relação ao Internacional, segundo colocado.

Botafogo x Palmeiras palpite

Líder do Brasileirão com vantagem, o Palmeiras é o favorito no jogo contra o Botafogo nesta segunda-feira, 3 de outubro, na reta final da temporada.

O grupo alviverde tem a melhor campanha do torneio e, se vencer o confronto da rodada, aumentará a vantagem que possui na primeira posição para poder conquistar o título brasileiro com antecedência.

Do outro lado, o Botafogo soma quatro partidas sem perder e, dentro de casa, promete incomodar o elenco verde nesta segunda. Mesmo assim, o placar deve ser favorável ao Verdão, por 2 x 1.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



Jogos do Brasileirão na rodada

Com a final da Sul-Americana no sábado entre o São Paulo e Independiente del Valle, e o primeiro turno das eleições no domingo, apenas nove duelos foram realizados pela 29ª rodada do Brasileirão.

O Flamengo venceu o RB Bragantino, enquanto o Corinthians e o Athletico PR se deram bem na rodada. Confira todos os resultados até aqui.

Atlético MG 2 x 0 Fluminense

Internacional 1 x 0 Santos

Ceará 1 x 2 América MG

Avaí 1 x 2 Atlético GO

Athletico PR 2 x 0 Juventude

Flamengo 4 x 1 RB Bragantino

Goiás 0 x 1 Fortaleza

Corinthians 2 x 0 Cuiabá

