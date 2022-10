Qual canal vai passar jogo do Santos hoje e horário Brasileirão – 10/10

Para fechar a 31ª rodada do Brasileirão, as equipes de Santos e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (Horário de Brasília), na Vila Belmiro, com transmissão para todo o país ao vivo. Quer saber em qual canal vai passar jogo do Santos hoje? Descubra a seguir no texto.

Qual canal vai passar jogo do Santos hoje ao vivo

O Sportv e o Premiere vão transmitir o jogo do Santos hoje ao vivo, às oito da noite (Horário de Brasília), para todos os estados do país.

Disponíveis apenas em operadoras da TV fechada como Sky, Claro, Oi e Vivo, ambos os canais são responsáveis por transmitirem a partida entre Santos e Juventude nesta segunda-feira. O Premiere, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Não tem a TV paga em casa? Fique tranquilo torcedor, dá para assistir também no GloboPlay, se você é assinante da plataforma. Com pacotes entre R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês, o acesso é completo com filmes, séries, novelas e canais de futebol.

A plataforma está disponível no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Arbitragem: Jose Mendonca da Silva Junior

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Como vem Santos e Juventude ao jogo de hoje?

Sem vencer por duas rodadas e ameaçado pela zona de rebaixamento, o Santos entra em campo nesta segunda-feira para garantir os três pontos e lutar pela permanência na elite do Brasileirão. Em décimo quarto lugar com 37 pontos, contabiliza nove vitórias, dez empates e onze derrotas, mas com a segunda melhor defesa da competição com 28 sofridos e 32 gols marcados.

Segundo o jornal UOL, a provável Escalação do Santos hoje vai ser: João Paulo; Auro, Luiz Felipe, Bauermann, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Sanchez, Luan; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo.

O Juventude, por outro lado, é o lanterna do Brasileirão com 20 pontos e com apenas três vitórias, já não tem esperanças da permanência na elite. São onze empates e dezesseis derrotas na temporada, sem vencer há onze rodadas. Mesmo que ganhe o jogo desta segunda, não deixa a lanterna.

O elenco do Juventude deverá ser o mesmo da rodada passada, cujo elenco foi divulgado pelo clube nas redes sociais minutos antes do apito inicial.

Provável escalação do Juventude deve ser: Cesar; Rodrigo Alves, Paulo Miranda, Kelven, Onitlasi Júnior de Moraes; Elton, Capixaba, Chico; Jadson, Rafinha e Pitta.

Jogo do Santos x Juventude no primeiro turno

Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, Santos e Juventude se enfrentaram no primeiro turno em 14 de junho de 2022, na temporada atual.

O Peixe é quem ganhou o confronto por 2 a 1. No primeiro tempo, Ricardo Bueno colocou o time gaúcho na frente do placar com gol aos 26 minutos. Até o apito final, o elenco santista não conseguiu alcançar o ataque de maneira efetiva.

No segundo tempo, o Santos empatou com Eduardo e Marcos Leonardo, no finalzinho, fez o segundo para colocar o Peixe à frente e garantir os três pontos.

Confira como foi o último jogo dos times.



Jogos do Brasileirão hoje

Duas partidas fecham a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A neste domingo.

Enquanto o Santos recebe o Juventude, lanterna da tabela, o Palmeiras visita o Atlético GO para somar os três pontos e se manter na liderança da competição. Por isso, confira os jogos de hoje e horários.

Cuiabá 1 x 2 Flamengo

Corinthians 2 x 1 Athletico PR

Domingo (09/10):

Internacional 4 x 2 Goiás

São Paulo 1 x 0 Botafogo

Fortaleza 2 x 0 Avaí

Coritiba 2 x 1 RB Bragantino

Atlético MG 0 x 0 Ceará

Fluminense 2 x 0 América MG

Segunda-feira (10/10):

Atlético GO x Palmeiras – 18h30

Santos x Juventude – 20h

