Qual canal vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão (10/05/2023)

O Atlético Mineiro visita o Cuiabá nesta quarta-feira, 10 de maio, na quinta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar entre as equipes na Arena Pantanal, às 20h (Horário de Brasília). O jogo do Galo hoje tem transmissão ao vivo em todo o país.

Os dois clubes tem quatro pontos. O Galo ocupa a 16ª posição, primeiro fora da zona de rebaixamento. Se perder e o Flamengo ou o Goiás ganharem na rodada, o clube mineiro entra na degola.

O Dourado, por outro lado, está em 13º com um vitória, um empate e uma derrota. Se quiser afastar o perigo do rebaixamento terá que somar os três pontos nesta quarta.

Quem vai transmitir jogo do Galo hoje na TV?

O torcedor pode assistir o jogo do Galo hoje no canal Premiere e streaming GloboPlay nesta quarta-feira. O duelo tem início às 20h, horário de Brasília, na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Brasileirão.

Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir a partida de futebol hoje. Só dá para assistir no pay-per-view, disponível em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote.

Outra opção é o GloboPlay. O serviço de streaming da Globo está disponível para aqueles que não tem a TV paga em casa. Lembre-se que para assistir o Premiere na plataforma é preciso ter o canal na programação.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Escalações de Cuiabá x Atlético MG

O técnico Ivo Vieira poderá contar com Calmon, suspenso na última rodada.

Do lado dos visitantes, o técnico argentino Eduardo Coudet - no comando desde o começo deste ano - continua sem Guilherme Arana, Igor Rabello, Otávio, Allan, Pedrinho, Allan Kardec e Saravia.

Cuiabá: Walter; Mateusinho, Marllon, Alan Empereur, Patrick; Raniele, Felipe Augusto, Ceppelini; Jonathan Cafú, Negueba e Deyverson.

Atlético MG: Everson; Saravia, Lemos, Bruno Fuchs, Rubens; Otávio, Igor Gomes, Zaracho; Paulinho, Pavón e Hulk.

Quando Hulk marcou o último gol pelo Galo?

O último gol marcado pelo atacante Hulk, do Atlético Mineiro, foi em 29 de abril pela terceira rodada do Brasileirão contra o Athletico Paranaense.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, o atacante acertou as redes do goleiro Bento. No segundo tempo, Hulk ampliou ao mandar chute certeiro no gol adversário. O Galo venceu por 2 a 1.

Estes são os únicos gols que o jogador marcou pelo clube mineiro no Brasileirão.

Quando foi o último título brasileiro do Atlético MG?

O Atlético Mineiro conquistou o bicampeonato em 2021 depois de 50 anos na fila. Sob o comando do treinador Cuca, o elenco terminou a temporada em primeiro lugar com 84 pontos somados em 26 vitórias, seis empates e seis derrotas na competição.

O aproveitamento do Galo foi de 73%, de acordo com dados da CBF. Naquele ano o clube também conquistou o título do Campeonato Mineiro e Copa do Brasil.

