Quando vai ter jogo do Brasileirão e por que parou?

O torcedor fanático já percebeu que não tem jogos da Série A do Campeonato Brasileiro na segunda semana de junho. A medida de paralisar o torneio é a novidade da CBF para evitar desfalques aos clubes com jogadores convocados. Mas quando é o próximo jogo do Brasileirão em junho de 2023?

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos. Cada elenco se enfrenta duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. O primeiro colocado da classificação levanta a taça ao fim do ano e os quatro últimos vão para a segunda divisão.

Confira a classificação do Brasileirão completa e atualizada aqui.

Por que não tem jogo do Brasileirão?

Não tem jogo do Brasileirão até 20 de junho por conta da Data FIFA, período no calendário do futebol em que as seleções entram em campo para disputarem amistosos, eliminatórias e torneios continentais que valem títulos.

Como os clubes de futebol são obrigados a cederem atletas às respectivas seleções, a CBF decidiu respeitar a janela e manter assim a paralisação do Brasileirão durante a Data FIFA. O principal objetivo é manter a igualdade para todos os times e evitar que sofram durante a temporada sem os seus principais jogadores.

Equipes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Fluminense tiveram jogadores convocados por suas seleções na América do Sul.

A próxima rodada do Brasileirão é a 11ª, com dez jogos envolvendo as 20 equipes da primeira divisão. A rodada começa na quarta-feira, 21 de junho, e acaba no dia seguinte.

Os destaques ficam para os jogos entre Santos e Corinthians, clássico paulista, Fluminense contra Atlético Mineiro, Bahia e Palmeiras e Flamengo contra RB Bragantino.

Confira todos os próximos jogos do Brasileirão.

Quarta-feira, 21/06: - jogo do Brasileirão

São Paulo x Athletico PR

Estádio do Morumbi às 19h

Cruzeiro x Fortaleza

Estádio do Mineirão às 19h

Santos x Corinthians

Estádio Vila Belmiro às 20h

Fluminense x Atlético MG

Estádio do Maracanã às 21h30

Bahia x Palmeiras

Arena Fonte Nova às 21h30

Quinta-feira, 22/06: - jogo do Brasileirão

Grêmio x América MG

Arena do Grêmio às 19h

Cuiabá x Botafogo

Arena Pantanal às 20h

Coritiba x Internacional

Estádio Couto Pereira às 20h

Vasco x Goiás

Estádio São Januário às 20h

RB Bragantino x Flamengo

Estádio Nabi Abi Chedi às 21h30

Quantas rodadas já teve o Brasileirão 2023?

Dez rodadas já foram disputadas no Brasileirão, faltam 28 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na temporada.

A última rodada está marcada para 03 de dezembro, domingo. Como manda a tradição, todos os jogos da última rodada do Brasileirão são realizados no mesmo dia e horário. O principal motivo é garantir a emoção aos torcedores na definição do título, vaga para competições internacionais e a briga contra o rebaixamento.

Quatro vagas para a Libertadores são distribuídas, duas para a Pré-Libertadores e seis para a Sul-Americana.

Leia também:

Horários da F1 do GP do Canadá 2023: programação do fim de semana