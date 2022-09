Que horas é o jogo do Corinthians hoje? Onde vai passar e canal – 28/9

Corinthians e Atlético GO disputam a 28ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira

Enquanto se prepara para disputar a final da Copa do Brasil, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Atlético Goianiense, velho conhecido, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida nesta quarta-feira, 28 de setembro, será na Neo Química Arena, mas que horas é o jogo do Corinthians hoje? A bola vai rolar às 19h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 19h, sete da noite, horário de Brasília, com transmissão no Premiere e no GloboPlay, com transmissão ao vivo em todo o país.

Disponível em todas as operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view só pode ser adquirido na programação por valor extra na mensalidade. Com diferentes pacotes de canais, os valores vão de R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Outra opção é assistir todos os lances do jogo do Corinthians pelo streaming GloboPlay. Se você é assinante, pode sintonizar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV com o e-mail e a senha de usuário. Mas se quer tornar-se membro, deve entrar no site www.globoplay.globo.com e optar pelo melhor pacote seu bolso, com valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

CORINTHIANS X ATLÉTICO GO:

Que horas é o jogo do Corinthians hoje: 19h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Premiere e Globoplay

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Árbitro de vídeo: Wagner Reway

Como estão Corinthians e Atlético GO para o jogo de hoje

Classificado para a final da Copa do Brasil após vencer o Fluminense na semi, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira para buscar os três pontos e reverter o seu desempenho nas últimas rodadas, com três rodadas sem vencer no Brasileirão. Em 6º lugar com 44 pontos, o clube está fora da zona de classificação até a Libertadores e, por isso, fará de tudo para ter os três pontos em casa.

Até aqui são doze vitórias, oito empates e sete derrotas.

Fique de olho em: Yuri Alberto e Róger Guedes.

Se o Corinthians vencer: Sobe duas posições e ocupa a 4ª posição.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Fabio Santos, Bruno Mendez, Gil; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Sem vencer por seis rodadas, o Atlético Goianiense segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 22 pontos conquistados em cinco vitórias, sete empates e quinze derrotas. O grupo goiano coleciona o histórico de quarto pior ataque no campeonato, além da quarta pior defesa com 24 gols marcados e 42 sofridos dentro e fora de casa.

Fique de olho em: Se mantém na zona de rebaixamento na mesma posição.

Se o Atlético GO vencer: Wellington Rato e Churín.

Escalação do Atlético GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas, Arthur; Willian Maranhão, Baralhas, Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando.

Que dia vai ser a final da Copa do Brasil?

A final da Copa do Brasil está marcada para os dias 12 e 19 de outubro, em jogos de ida e volta.

O jogo de ida será na Neo Química Arena, na capital paulista, enquanto a volta vai ser realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, a casa do Flamengo. Ambos os duelos serão realizados às 21h45, horário de Brasília.

Ambos os dias e horários foram definidos pela CBF, além do sorteio que determina o mando de campo na final da Copa do Brasil. Na edição passada, o mesmo aconteceu, mas a decisão foi realizada em dezembro.

Este ano, por conta da Copa do Mundo em novembro e dezembro, a final da Copa precisa ser jogada em outubro, meses antes do maior evento de futebol do mundo.

JOGO DE IDA:

Corinthians x Flamengo

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022 às 21h45 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo

JOGO DE VOLTA

Flamengo x Corinthians

Quarta-feira, 19 de outubro de 2022 às 21h45 (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

