Que horas vai ser Ituano x Atlético GO e onde assistir online hoje - 10/06

As equipes de Ituano x Atlético GO disputarão neste sábado, 10 de junho, o confronto válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Novelli Junior, em Itu. O jogo começa às 17h, horário de Brasília, e será transmitido na televisão aberta.

O Ituano venceu o Botafogo na última rodada enquanto o Dragão perdeu para o Ceará em casa.

A partida entre Ituano x Atlético GO hoje será transmitida na BAND, Premiere, e nas plataformas GloboPlay e site da BAND a partir das 17h, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Bandeirantes exibe o confronto somente para o interior de SP, DF e PR. É de graça para assistir.

Assistir Ituano x Atlético GO hoje online na BAND

O torcedor pode acompanhar o jogo do Ituano e Atlético Goianiense neste sábado pelo site da Band. Porém, apenas moradores da região determinada é quem vão assistir de graça. Que mora em outros estados não tem acesso ao site.

1) Acesse o site www.band.uol.com.br ou o aplicativo BandPlay, o sistema é o mesmo. Vá na opção "Band ao vivo" localizado no menu à esquerda.

2) Para assistir a programação ao vivo da Band é necessário fazer o cadastro com email e senha gratuitamente. Preencha com os dados e, na sequência, o player vai aparecer na sua tela.

Como assistir no GloboPlay?

Quem é cliente do streaming Globoplay pode acompanhar no celular, tablet, smartv ou também no computador. Acesse a plataforma, clique em "entrar" e digite o email a senha de usuário.

Depois, vá até a opção de "Agora na TV" e assista ao Premiere ao vivo.

Escalações de Ituano e Atlético GO

Os três pontos são extremamente importantes para os dois times neste sábado. É por isso que os treinadores vão escalar as peças mais importantes do plantel em busca dos três pontos.

Ituano: Jefferson; Richard, Rafael Pereira, Cláudio de Souza, Iury; Martan, Thiaguinho, Hélio; Felipe, Eduardo Luiz Person e Quirono (Técnico: Marcinho).

Atlético GO: Ronaldo; Emerson, Heron, Jefferson, Renan Silva Ferreira; Renato Alves, Bruno, Kelvin; Shaylon, Luiz Fernando e Lopes (Técnico: Alberto Valentim).

Quantas rodadas tem a Série B do Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado em 38 rodadas, com dois turnos em pontos corridos. Cada turno acontece em dezenove rodadas. No fim das contas, as equipes se enfrentam em duas oportunidades: uma como mandante e a outra como visitante.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado será declarado o campeão da Série B. Os outros três da parte de cima vão garantem a vaga para a elite do futebol brasileiro. Na parte de baixo da classificação, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

