Quem joga hoje no Brasileirão: onde assistir a 21ª rodada (07/08)

É dia de futebol! O Campeonato Brasileiro da Série A apresenta quatro confrontos da 21ª rodada, válida pelo segundo turno da temporada 2022. Mas quem joga hoje no Brasileirão, domingo em 7 de agosto? O líder Palmeiras é o destaque da rodada, enfrentando o Goiás que busca subir na classificação. Confira todos os jogos de hoje.

Quem joga hoje no Brasileirão?

A vigésima primeira rodada do Brasileirão apresenta quatro jogos neste domingo, 7 de agosto de 2022. A competição está no segundo turno da temporada e por isso cada ponto é extremamente importante.

O Palmeiras, líder da tabela, entra em campo neste domingo para enfrentar o Goiás. Se vencer, abre maior vantagem na ponta já que o Corinthians, vice-colocado, tropeçou ontem contra o Avaí. O Allianz Parque, casa do Verdão, promete estar lotado.

Já o Fluminense, que também briga na parte de cima, enfrenta o Cuiabá, no Maracanã. Se vencer, continua firma na batalha de perseguir o Verdão e quem sabe lutar pelo título. Mais tarde, o Fortaleza joga contra o Internacional, onde um luta para escapar da degola e o outro no G4 da competição.

Fechando a rodada no domingo, o Athletico enfrenta o Atlético Mineiro, em batalha de times que jogam na parte de cima da classificação.

Agora que você já sabe quem joga hoje no Brasileirão, confira onde assistir e os horários.

Fluminense x Cuiabá – Brasileirão da Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (RJ, MT, AP, RO, RR, AC, AM, PI, RN, SE, MS, TO, GO, ES) e Premiere

Palmeiras x Goiás – Brasileirão da Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, DF e RS) e Premiere

Fortaleza x Internacional – Brasileirão da Série A

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Premiere

Atlético MG x Athletico PR – Brasileirão da Série A

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV e Premiere

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A emissora carioca transmite dois confrontos neste domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão da Série A.

Para os estados de SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, DF e RS, o canal vai transmitir o jogo entre Palmeiras e Goiás com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo César de Oliveira.

Enquanto isso, o confronto entre Fluminense e Cuiabá ganhará as telas da Globo nos estados de RJ, MT, AP, RO, RR, AC, AM, PI, RN, SE, MS, TO, GO, ES e da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com narração 100% feminina, Renata Silveira comanda a transmissão, com comentários de Ana Thais Matos e Sandro Meira Ricci.

O canal da Globo é gratuito para todo o Brasil. Basta sintonizar e curtir.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022?

Já foram 20 rodadas, então agora faltam apenas 18 rodadas para o fim do Brasileirão em 2022. A competição já está no segundo turno, onde a reta final vai se aproximando cada vez mais.

O Brasileirão é disputado em 38 rodadas, em primeiro e segundo turno. Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado campeão, enquanto os quatro primeiros se garantem na fase de grupos da Libertadores do próximo ano.

Já o 5º e 6º colocado jogam a fase preliminar da Libertadores. Depois, do 7º até o 12º colocado na tabela, disputam a Copa Sul-Americana, competição secundária da Conmebol. Por fim, na parte de baixo da tabela, os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão, a Série B, enquanto os primeiros sobem.

Classificação do Brasileirão Série A atualizada

O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com vantagem. O Corinthians tropeçou na rodada e por isso não conseguiu diminuir a diferença com o líder.

1 Palmeiras – 42 pontos

2 Corinthians – 39 pontos

3 Flamengo – 36 pontos

4 Fluminense – 35 pontos

5 Athletico PR – 34 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 América MG – 27 pontos

10 Santos – 27 pontos

11 São Paulo – 26 pontos

12 Botafogo – 25 pontos

13 Goiás – 25 pontos

14 Ceará – 25 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 22 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Atlético GO – 20 pontos

19 Fortaleza – 18 pontos

20 Juventude – 16 pontos