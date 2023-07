3 formas de assistir online o jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo feminina

3 formas de assistir online o jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo feminina

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina está marcada para a próxima segunda-feira, 24 de julho, em confronto contra o Panamá pela primeira rodada da fase de grupos. A bola vai rolar no jogo do Brasil às 08h, horário de Brasília, com transmissão na TV e na internet.

Onde assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina na internet?

O torcedor pode assistir a partida entre Brasil e Panamá feminino na TV Globo e Sportv e nas plataformas digitais CazéTV, Globoplay, FIFA+ e no portal GE ao vivo na segunda-feira.

1) CazéTV no Youtube

A CazéTV, canal do influenciador Casimiro Miguel no Youtube, vai transmitir ao vivo e de graça a partida entre Brasil e Panamá para todo o país. Não precisa ser inscrito ou pagar nada para ver. O canal digital também vai transmitir todos os outros jogos da Copa do Mundo Feminina, desde a fase de grupos até a final.

Acesse o site do Youtube ou o aplicativo em dispositivos móveis, procure por "CazéTV" e clique na primeira opção com o ícone de Casimiro. Daí, escolha qual a partida quer assistir e aproveite.

2) Globoplay

A plataforma digital Globoplay, do Grupo Globo, vai disponibilizar a retransmissão dos canais Globo e Sportv ao vivo para todos os torcedores em qualquer lugar do Brasil. É de graça para ver a programação da Globo no aplicativo, mas o Sportv só está disponível para assinantes.

Entre no site www.globoplay.globo.com pelo computador ou o aplicativo. Faça o cadastro na Conta Globo gratuitamente com o nome, email e a senha. Depois, clique em "Agora na TV" e escolha qual canal quer acompanhar.

3) FIFA+

Depois de transmitir todos os jogos do Mundial de futebol masculino no ano passado, a FIFA vai disponibilizar todos os jogos - incluindo os do Brasil - para os brasileiros.

Entre no site www.fifa.com, faça o cadastro gratuitamente e, depois, vá ao menu principal. Escolha qual partida da Copa do Mundo Feminina quer ver e, aí, curta como e onde quiser.

Qual é a escalação da Seleção Brasileira feminina?

A treinadora Pia Sundhage deve manter a base da escalação usada nos últimos confrontos para a estreia da Seleção na Copa do Mundo Feminina. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, deve começar no banco enquanto Debinha e Geyse comandam o ataque.

Letícia será a goleira titular, enquanto Antonia, Kathleen, Rafaelle e Tamires serão responsáveis por formar a defesa contra o Panamá. A dúvida fica no meio, com a possibilidade de Duda Sampaio vestir a camisa titular assim como a atacante Bia Zaneratto.

Pia tem ressalvar de utilizar Marta como titular no primeiro jogo porque a jogadora vem de lesão. Em março do ano passado, ela operou o ligamento cruzado do joelho enquanto no início deste ano teve um problema muscular.

