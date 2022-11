Agenda de jogos da Copa do Mundo hoje: programação de terça - 29/11

Confira o guia completo para as partidas da Copa do Mundo hoje, incluindo horários de início e detalhes da cobertura na TV e online

A terceira e última rodada da fase de grupos começa nesta terça-feira, 29 de novembro, com disputas de vagas para as oitavas de final entre os grupos A e B. Serão quatro partidas em horários iguais durante a tarde, com transmissão ao vivo e de graça. Confira os jogos da Copa do Mundo hoje, como assistir e a programação.

Pelo grupo A, as seleções de Holanda, Equador e Senegal vão disputar as duas vagas para as oitavas, enquanto Catar já está eliminado.

Enquanto isso, no grupo B, todas as quatro seleções, Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales possuem chances de classificação.

Agenda de jogos da Copa do Mundo hoje no Catar

Quatro partidas vão ser realizadas na Copa do Mundo nesta terça-feira, 29 de novembro, com horários alternados.

12h - Holanda x Catar

12h - Equador x Senegal

16h - Irã x Estados Unidos

16h - País de Gales x Inglaterra

Para descobrir como funciona para assistir os jogos em cada uma das opções, é só acompanhar o guia completo de como assistir a Copa do Mundo.29

Quem já está classificado para as oitavas da Copa do Mundo?

As seleções de França, Brasil e Portugal já estão classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo. Cada uma delas venceu as duas partidas na fase de grupos para carimbar o passaporte até o mata-mata.

Os jogos das oitavas estão marcados para os dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro no Catar, contando com 16 seleções classificadas. Os horários vão ser às 12h e também às 16h, sempre no horário de Brasília.

A Copa do Mundo é total organizada pela FIFA, desde o sorteio da fase de grupos até a grande final. O chaveamento também é definido pela entidade. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final onde vão jogar em partida única até as quartas de final.

Em caso de empate na fase de grupos, os critérios de desempate entram em cena.

Leia também no DCI:

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar

Que dia o Brasil joga nas oitavas da Copa do Brasil 2022 no Catar?

Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 x Camarões, último da fase de grupos

Muralha? Quem é o goleiro da Suíça na Copa do Mundo do Catar 2022