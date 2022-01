Água Santa x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Copinha hoje – 11/01

Quem vencer, segue para a próxima fase da competição em primeiro lugar no grupo

Disputando a liderança do grupo 28, as equipes de Água Santa e Palmeiras entram em campo nesta terça-feira, 11/01, a partir das 15h15 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Copinha jogando na Arena Inamar. Saiba onde assistir ao jogo do Palmeiras hoje na Copinha pela TV e online ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Palmeiras na Copinha hoje? O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, cidade de Diadema

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Em segundo lugar no grupo 28 da Copinha, a equipe da Água Santa venceu os dois jogos que disputou na competição diante do Real Ariquemes e Assu. Agora, entra em campo nesta terça-feira para disputar a liderança para garantir a vantagem na próxima fase.

Enquanto isso, o Palmeiras tenta se manter em primeiro lugar no grupo para conquistar a vantagem até a segunda fase da Copinha este ano. Com 6 pontos depois de ganhar do Assu e Real Ariquemes, o elenco alviverde quer disputar a final para buscar o primeiro título em sua história.

Escalações de Água Santa x Palmeiras:

Água Santa: Lucas Bento; João Vitor, Ruivo, Anderson; Pedro, Barata, Jota, Gabriel; Geraldo, Samurai, David

Palmeiras: Kaique; Garcia, Naves, Fabinho, Vanderlan; Gabriel Silva, Jhonatan, Talisca, Ian; Vitinho, Luis Guilherme

