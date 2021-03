Ajax x Groningen: onde assistir ao jogo do Holandês – 07/03/2021

Ajax e Groningen se enfrentam neste domingo (07) a partir das 08h15 (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, na Holanda, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Holandês. A equipe anfitriã pode aumentar a vantagem que possui na liderança se vencer o confronto. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Ajax x Groningen: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Ajax está em primeiro lugar do Campeonato Holandês com cinquenta e sete pontos neste momento. Portanto se vencer hoje e o vice-líder perder, garante vantagem de nove pontos. Então, para o jogo de hoje, somente Onana está indisponível.

Enquanto isso, o Groningen ocupa o 5º lugar com quarenta e dois, precisando de qualquer maneira dos três pontos para chegar até a parte de cima da tabela e, assim, conquistar uma vaga em competições internacionais. Ao todo, possui doze vitórias, seis empates e seis derrotas. No confronto deste domingo, Gudmundsson, Robben, Larsen e Matusiwa estão indisponíveis, enquanto Ahmed El Messaoudi é dúvida.

Possíveis escalações de Ajax x Groningen

- PUBLICIDADE -

Possível Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Haller, Tadic, Antony.

Possível Groningen: Padt; Dankelui, te Wierik, Itakura, van Hintum; Schreck, van Kaam; da Cruz, Suslov, El Hankouri, Kian Slor.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último domingo (28) pela 24ª rodada do Campeonato Holandês.

Assim, o Groningen venceu o Fortuna Sittard por 1 a 0 jogando em casa. Enquanto isso, o clássico entre PSV e Ajax ficou em 1 a 1.

David Neres: conheça o fenômeno do Ajax, cria da base do São Paulo