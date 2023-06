Amistoso da Seleção da Argentina x Austrália hoje: horário e transmissão

Equipe argentina volta a jogar após a conquista do Mundial do Catar no fim do ano passado

A Seleção da Argentina enfrenta a Austrália na quinta-feira, 15 de junho, às 09h, no Workers' Stadium, na China, em amistoso pela Data FIFA. Com Lionel Messi, a equipe argentina busca manter o saldo positivo após ser campeão da Copa do Mundo no Catar em cima da França. Confira os detalhes do amistoso da Seleção da Argentina.

Data do amistoso da Seleção da Argentina contra a Austrália

O mês de junho será especial para a Seleção da Argentina porque o grupo viaja para a China, no continente asiático, para disputar dois amistosos internacionais. Os compromissos são obrigações da seleção na Data FIFA.

Na quinta-feira, 15 de junho, o amistoso da Seleção da Argentina é contra a Austrália, às 09h (horário de Brasília), em Pequim, na China. Depois, o elenco de Lionel Scaloni volta a jogar na segunda-feira, às 09h30, contra a Indonésia, mas em Jacarta, na Indonésia.

No Brasil, os jogos são transmitidos pela manhã porque a China está 11 horas à frente de Brasília, capital federal.

Desde que ganhou a Copa do Mundo no Catar, no fim do ano passado, a Argentina não perdeu. O time ganhou os amistosos contra Panamá (2x0) e Curação (7x0) em março de 2023.

Confira a agenda de amistoso da Seleção da Argentina.

Argentina x Austrália

Quinta-feira, 15/06 às 09h (horário de Brasília)

Workers' Stadium, em Pequim, na China

Indonésia x Argentina

Segunda-feira, 19/06 às 09h30 (horário de Brasília)

Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, na Indonésia

Onde assistir o amistoso da Argentina?

Não há transmissão do amistoso da Argentina contra a Austrália para o Brasil nesta quinta-feira. Nenhuma emissora de televisão ou streaming comprou os direitos dos amistosos na temporada.

Isso significa que não há como o torcedor ver o duelo entre as seleções. A única maneira de acompanhar a partida será através das redes sociais da Argentina, no Twitter, Instagram ou Facebook. Nas redes sociais, lances do confronto e até fotografias serão exibidas.

Lembre-se que não há transmissão ao vivo nas redes sociais da partida.

Quem são os jogadores convocados para os amistosos de junho da Argentina?

O treinador Lionel Scaloni convocou 26 jogadores para os amistoso da Argentina na Ásia em junho. Messi, Di Maria, Otamendi e Mac Allister estão presentes na lista.

Por outro lado, Lautaro Martínez, finalista da Champions com a Inter de Milão, ficou fora da convocação, assim como Paulo Dybala, Ángel Correa, Armani e Lisandro Martínez.

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Rulli (Ajax) e Walter Benítez (PSV).

DEFENSORES: Molina (Atlético de Madrid), Montiel (Sevilla), Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Medina (Lens), Tagliafico (Lyon) e Acuña (Sevilla).

MEIAS: Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), De Paul (Atlético de Madrid), Palacios (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Brighton), Almada (Atlanta United) e Lo Celso (Villarreal).

ATACANTES: Di María (Juventus), Messi (PSG), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Garnacho (Manchester United) e Nicolás González (Fiorentina).

#SelecciónMayor Futbolistas convocados por @lioscaloni para la gira asiática de junio. ¡¡¡Siempre, siempre, vamos Selección!!! 😁💙🤍💙 pic.twitter.com/0MlZAdZv0H — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 27, 2023

Messi vai jogar o amistoso contra a Austrália?

O craque Lionel Messi será titular contra a Austrália nesta quinta-feira, em Pequim, na China. O técnico Lionel Scaloni deve escalar o jogador ao lado de Mac Allister, Álvarez e Di María.

Porém, Messi estará ausente no segundo amistoso da Seleção da Argentina em junho, contra a Indonésia. O melhor do mundo foi liberado para curtir as férias com a família e por isso não viaja com o elenco argentino para Jacarta, local do segundo confronto. Messi poderá desfrutar as férias antes de se apresentar ao Inter Miami, seu novo time.

De acordo com o portal norte-americano The Athletic, Messi deve estrear com a camisa do time em 21 de julho, contra o Cruz Azul, do México, na Leagues Cup.

A provável escalação da Argentina para o amistoso contra a Austrália deve ser:

Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julian Álvarez e Di María.

