Annecy x Toulouse: tem coni assistir a semifinal da Copa da França?

O segundo finalista da Copa da França será conhecido nesta quinta-feira, 6 de abril, com o duelo entre Annecy x Toulouse na semifinal. A bola rola no Parc des Sports, na cidade de Annecy, às 15h45 (horário de Brasília). Quem vencer vai jogar contra o Lyon na final.

O Annecy passou pelo Olympique na semifinal, enquanto o Toulouse venceu o Rodez.

Como assistir Annecy x Toulouse hoje

Nenhum jogo da Copa da França tem transmissão no Brasil. O duelo entre Annecy x Toulouse nesta quinta-feira naõ vai passar em nenhum canal de TV, assim como aplicativo de streaming.

Para quem quer acompanhar a partida decisiva a opção é acessar os perfis do Annecy e Toulouse no Twitter ou outras redes sociais. As duas contas publicarão fotos, vídeos e textos com os lances ao vivo, mas sem ao vivo do jogo.

Como funciona a Copa da França?

Disputada anualmente desde 1917, a Copa da França é uma competição de futebol que reúne clubes das mais variadas regiões do país. Além do título e da taça, o campeão fatura a vaga na fase de grupos da Liga Europa na temporada seguinte.

Fases preliminares são disputadas entre equipes "menores", buscando uma vaga na fase final. Daí, começam a primeira rodada e a segunda, onde grandes clubes como o PSG entram na grade de participantes. Os vencedores avançam para as oitavas de final, quartas, semifinal e a final, sempre em partida única.

Adversário na final

De um lado, Annecy x Toulouse disputam a semifinal da Copa da França. Do outro, Nantes e Lyon se enfrentaram ontem pela outra semifinal da competição.

Para chegar até aqui, o Nantes passou pelo Vire na primeira rodada, depois o Thaon na segunda, o Angers nas oitavas de final e o Lens nas quartas. Na final, venceu o Lyon por 1 a 0 e garantiu a vaga na decisão.

Enquanto isso, o Lyon teve que superar grandes rivais como o Metz na primeira rodada, o Chambéry na segunda fase, Lille em clássico nas oitavas de final e o Grenoble nas quartas.

#FCATFC | 👥 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 👥 Pour ce match historique, voici les 18 hommes de Laurent Guyot qui disputeront cette demi-finale 🤩 🔎 https://t.co/FHeFGuFPU8#GoReds pic.twitter.com/7seWpQfUsv — FC Annecy (@FCAnnecy) April 5, 2023



