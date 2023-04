Partida entre as seleções de Argentina e Peru é válida pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano na categoria de base

Onde assistir Peru x Argentina sub 17 hoje no Sul-Americano (06/04)

Pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano sub 17, as seleções de Peru x Argentina se enfrentam nesta quinta-feira, 6 de abril, no Estádio George Capwell, no Equador. A bola vai rolar às 21h (horário de Brasília). Os melhores colocados avançam para o hexagonal final.

Ambas as seleções estão no grupo B da competição com Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Assistir Peru x Argentina sub 17 hoje ao vivo

Para a infelicidade do torcedor, o duelo entre Peru x Argentina sub 17 não será transmitido em nenhum canal de televisão ou serviço de streaming.

Para quem quer acompanhar a rodada, a opção é acessar o perfil da Argentina ou Peru no Twitter ou outras redes sociais como Facebook ou Instagram. Os canais das seleções oficiais publicam os lances em tempo real para os usuários, com imagens e vídeos, mas sem transmissão ao vivo.

Classificação do Sul-Americano

Além da Argentina e Peru, também estão no grupo B as seleções de Bolívia, Paraguai e Venezuela. Os integrantes do mesmo grupo disputam cinco rodadas em pontos corridos onde se enfrentam em quatro vezes, turno único.

A equipe argentina está na liderança com seis pontos, enquanto o Peru ainda não pontuou.

Cada vitória garante três pontos, enquanto o empate dá apenas um ponto cada para os dois lados. Os três primeiros de cada grupo avançam para o hexagonal final do Sul-Americano. Aqui, novas rodadas serão disputadas em pontos corridos.

O primeiro lugar da classificação no hexagonal será classificado como o campeão do Sul-Americano sub 17.

GRUPO B

1 Argentina - 6 pontos

2 Paraguai - 4 pontos

3 Venezuela - 4 pontos

4 Bolívia - 3 pontos

5 Peru - 0 pontos

Qual é a premiação?

A Conmebol não divulgou se valores serão entregues para o campeão do Sul-Americano na categoria sub 17. Porém, o vencedor vai faturar a taça da competição e as medalhas douradas entregues para os jogadores e a comissão técnica.

Além disso, os quatro primeiros no hexagonal final garantem a vaga na Copa do Mundo sub 17, marcada para novembro, com sede indefinida. Anteriormente, o Peru seria a sede da competição.

