AO VIVO! Como assistir ao Jogo do Ceará x Fortaleza hoje (05/03/2023)

Alerta de clássico na Copa do Nordeste! Pela sexta rodada da fase de grupos, Ceará e Fortaleza protagonizam o Clássico-Rei, um dos maiores do futebol brasileiro, neste domingo. O Estádio Castelão vai receber o jogo do Ceará hoje, às 18h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O elenco do Ceará ocupa a vice-liderança do grupo B com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos. O Leão, por outro lado, vem na liderança do grupo A com 15 pontos.

Na história do Clássico-Rei são 149 confrontos, segundo dados do portal O Gol. O Ceará acumula 48 vitórias, além dos 58 empates e 43 vitórias para o Fortaleza.

Transmissão do jogo do Ceará e Fortaleza

O jogo do Ceará e Fortaleza hoje tem transmissão no SBT (CE) e no canal Nosso Futebol ao vivo neste domingo pela Copa do Nordeste. Para todo o estado do Ceará, o clássico será exibido de graça para o torcedor, enquanto no pay-per-view é necessário pagar valor extra nas operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO.

Para quem gosta de assistir online, dá para sintonizar o site do SBT (www.sbt.com.br) e assistir de graça a programação do canal. Porém, lembre-se que somente torcedores que moram no estado do Ceará podem assistir a retransmissão do clássico hoje.

Quem vai apitar o clássico?

O árbitro Diego Pombo Lopez, da Bahia, vai apitar o clássico e jogo do Ceará e Fortaleza neste domingo, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Os assistentes vão ser Edevan de Oliveira Pereira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen, ambos da Bahia.

O quarto árbitro designado pela CBF foi Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes, do Ceará, assim como o analista de campo Francy Mary Barros dos Santos.

Escalações de Ceará x Fortaleza

Sem grandes mudanças, as equipes devem entrar em campo neste domingo:

Escalação do Ceará: Richard; Warley, Tiago, Gabriel Lacerda, David Ricardo; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel.

Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison, Calebe; Yago Pikachu, Lucero e Romero.

Como funciona a Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste é uma competição de futebol na região Nordeste do Brasil onde dezesseis equipes disputam o título. Ela é composta de quatro fases: primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Na primeira fase, os 16 times são divididos em dois grupos com oito cada. Integrantes do mesmo grupo não podem se enfrentar durante as oito rodadas em turno único. Ao fim, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Os cartões amarelos serão zerados ao fim da primeira fase, o que não inclui o terceiro amarelo nem o cartão vermelho cuja suspensão automática segue em vigor.

Depois das quartas vem a semifinal e então a final, jogada em ida e volta.

