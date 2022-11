Assistir jogo da Inglaterra hoje online x Irã na Copa do Mundo 2022 ao vivo

Na abertura da primeira rodada do grupo B, as seleções da Inglaterra e Irã se enfrentam nesta segunda-feira, 21 de novembro, direto no Estádio Internacional Khalifa. Com a bola rolando às 10h (horário de Brasília), saiba onde assistir jogo da Inglaterra hoje online pelo dispositivo móvel sem pagar nada por isso.

Estão no grupo B as seleções de Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales.

Como assistir jogo da Inglaterra hoje online

Para assistir ao jogo da Inglaterra hoje online você deve sintonizar o GloboPlay, plataforma com sinal aberto durante a Copa do Mundo, ou acompanhar pelo FIFA+ ou portal GE, com imagens ao vivo.

Se você não estará em casa no horário do jogo e quer acompanhar a primeira rodada da Copa, é só sintonizar nas três opções. O GloboPlay disponibiliza a transmissão da TV Globo para todo o público. É só acessar a plataforma, se cadastrar na Conta Globo, escolher a opção "Agora na TV" e pronto!

Também dá para assistir direto no site do GE com as imagens da própria Globo. Se preferir exclusividade, pode acessar o site da FIFA (www.fifa.com) e encontrar o FIFA+, onde você deve se cadastrar para curtir ao vivo todos os jogos da Copa do Mundo.

Todas as opções estão disponíveis para celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

TV: Globo e SporTV

Online: GloboPlay, portal GE e FIFA+

Como vem as seleções de Inglaterra e Irã hoje?

Mesmo sofrendo com o forte calor, os atletas da Inglaterra estão preparados para buscarem a primeira vitória no torneio. A equipe inglesa está entre as favoritas na Copa do Mundo, podendo buscar o seu segundo título depois de ser campeã em 1966. Com Harry Kane no ataque, a Inglaterra busca também fechar a sua participação com a artilharia garantida.

O elenco perdeu no meio do caminho James Maddison e Kyle Walker, ambos por lesões.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane.

Já o Irã, por outro lado, busca surpreender na Copa do Mundo do Catar. O elenco não é o favorito no grupo B, mas pode incomodar as seleções que também concorrem pela classificação até as oitavas de final. Com o elenco completo, a seleção deve manter a titularidade em busca dos três pontos e assim ocupar a liderança.

Provável escalação do Irã: Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Amiri.

Quando começam as oitavas de final da Copa?

As oitavas de final estão marcadas para os dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro, com os horários alternados entre 12h e 16h, ambos horários de Brasília nas transmissões do Brasil.

Ao fim da terceira e última rodada na fase de grupos, somente os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final. Os outros dois no grupo se despedem do Catar e voltam para a casa mais cedo.

O chaveamento segue a seguinte ordem: 1ª A x 2º B, 1º C x 2º D e assim sucessivamente entre os grupos. Isso significa que se Inglaterra e Irã avançarem para as oitavas, poderão enfrentar os vencedores de Catar, Senegal, Holanda ou Equador.

Todos os jogos das oitavas de final serão transmitidos pela Globo e SporTV, assim como GloboPlay, portal GE, o streaming FIFA+ e o canal do Casimiro.

