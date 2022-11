Confira como foi a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Catar neste domingo

VÍDEO: veja 13 momentos da abertura da Copa do Mundo do Catar 2022

Agora é oficial, a Copa do Mundo do Catar começou! A cerimônia de abertura da 22ª edição neste domingo, 20 de novembro, deu o pontapé inicial ao Mundial da FIFA de seleções. Uma grande festa com shows, apresentações de mascotes e danças mostrou a cultura árabe ao mundo. Confira os momentos da abertura da Copa do Mundo do Catar e as reações do público.

Melhores momentos da abertura da Copa do Mundo

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar tinha como principal objetivo unir culturas e histórias diferentes, manter o respeito e a inclusão. O futebol como o principal meio de unir tribos, onde a "terra é a tenda em que todos vivemos".

A Copa do Mundo é o evento mais aguardado do planeta. Como esperado, a cerimônia reuniu grandes estrelas nas arquibancadas como Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e ídolo da Seleção Brasileira e atual dono do Cruzeiro, de Minas Gerais.

Ronaldo Fenômeno na abertura da Copa do Mundo Catar 2022. @FIFAWorldCuppic.twitter.com/1iXUz1Rn3D — Blog da Raposa 🦊 | #NaCopa 🇧🇷 (@BlogRaposa) November 20, 2022

Contagem regressiva para começar. O Catar deu o pontapé inicial em sua cerimônia de abertura. No Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, o espaço com uma tenda deu vida ao tema principal da noite, no horário local do país.

O ator Morgan Freeman apareceu na abertura de cerimônia. O astro narrou o texto da cerimônia, falando sobre a diversidade e o respeito.

Assista ao momento em que Morgan Freeman aparece na abertura da cerimônia.

When Morgan Freeman asked this young boy about diversity of this world.

He recited ❤️#FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/jLdRfDvroh — HARDY (0.99) (@HardyARB_) November 20, 2022

Muita riqueza da cultura árabe com a presença de camelos, roupas típicas do país e danças com profissionais no campo marcaram o início da abertura. Bastões de led e representações no gramado em efeitos especiais trouxeram o torcedor direto para o estádio.

Na sequência, as 32 bandeiras das seleções entraram no estádio para representarem as equipes que participam do evento. Além disso, bonecos como se fossem as camisas das seleções com até 2 metros representaram o que é de fato o grande evento da temporada.

Outro grande momento na cerimônia de abertura do Catar foi quando a música de Shakira, "Waka Waka" tema da Copa do Mundo da África do Sul em 2010 tocou. Outro hit presente foi "We Are One", música tema da Copa de 2014, no Brasil, com a cantora Claudia Leitte, Jennifer Lopez e Pitbull.

O momento simbolizou a passagem de uma edição para a outra, além de mostrar a mistura de culturas e tradições que Copa do Mundo promove dentro e fora de campo.

Assista ao momento.

Waka Waka da Shakira tocando na cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Catar. #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/wCTafglyuK — CHOQUEI (@choquei) November 20, 2022

Depois de Waka Waka, todos os mascotes de edições passadas na Copa do Mundo entraram em campo para a surpresa do público. O Fuleco, mascote da Copa do Mundo em 2014, no Brasil, também marcou presença.

FULECO VOCÊ SEMPRE SERÁ FAMOSO JUNGKOOK BRASILEIRO

WORLD CUP DREAMERS BY JK

JUNGKOOK MAKING HISTORY#JungkooknaGlobo #JUNGKOOKxFIFA pic.twitter.com/6idh4PZ8fP — o brabo redundante 💜✨ (@tsukinojojo) November 20, 2022



Chegou a hora do show. Ao som de "Dreamers" ou sonhadores no português, o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS, levantou o público com a trilha sonora da Copa do Mundo do Catar em 2022. Também no palco estava o artista catari Fahad Al Kubaisi.

Fahad também é o embaixador oficial do evento.

Confira a apresentação.

proud is an understatement. that's our jungkook, our golden maknae, on the stage of world cup opening ceremony. he did that. all that. by himself. pic.twitter.com/yDD0kbom9h — u⁷ (@happinesspjm) November 20, 2022



Ao fim da apresentação, Tamim bin Hamad al-Thani, Emir do Catar, discursou para os torcedores presentes no Estádio Al Bayt.

O mascote La'eeb, do Catar, também apareceu para dar as boas-vindas ao público.



Ao fim da apresentação, o símbolo da Copa do Mundo apareceu ao centro do estádio e abriu de maneira oficial o grande evento da FIFA no futebol.

Fuleco superior 🇧🇷 pic.twitter.com/u8HFH9bpIq — Ky RUMO AO HEXA 🇧🇷⁶ (@kyxisl) November 20, 2022

Show de Jung Kook e Fahad Al-Kubaisi

Além dos pequenos mascotes flutuantes no Estádio Al Bayt, no Catar, o grande destaque da cerimônia de abertura neste domingo também foi o show do cantor sul-coreano Jung Kook, e do artista catari Fahad Al-Kubaisi.

Kubaisi é o Embaixador oficial da Copa do Catar nesta edição. Já o sul-coreano Jung é integrante do BTS, famoso grupo de kpop e que conta com colaborações com grandes artistas como ColdPlay, Halsey e Snop Dogg.

A canção "Dreamers", faz parte da trilha sonora do Mundial da Catar. Em português significa sonhadores.

Assista a apresentação completa no vídeo a seguir.



Ausência de mulheres na abertura chama atenção

Algo que chamou a atenção do público foi a ausência de mulheres na cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Catar neste domingo. Entre dançarinos, cantores ou até mesmo líderes em discursos, o evento não trouxe representantes.

No Catar, a legislação do país fala sobre a homossexualidade como sendo uma prática criminosa, passível com pena de oito anos de prisão ou até mesmo morte sob "sharia", junto com a legislação, de acordo com o portal UOL. A lei diz que é proibido relação sexual entre homens, sem menções entre mulheres.

Desde que foi anunciada como a sede da Copa de 2022, controvérsias e polêmicas rondaram Catar principalmente sobre a questão de direitos humanos.

Alguns torcedores mostraram-se indignados e assustados com a falta de mulheres no elenco de dançarinos.

poxa nenhuma mulher ou alguma figura representativa na cerimônia de abertura da copa ? #QatarWorldCup2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/MbynD9VVpx — LH (@anti_louis) November 20, 2022

Não teve nenhuma mulher na abertura da Copa , olha que coisa #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/fmWczOnlrB — HEXA 2022 (@riribitcheis) November 20, 2022



Já a internauta Ana Laura ressaltou o fato da Copa do Catar falar sobre a diversidade, mas não colocar nenhuma mulher para cantar ou até mesmo apresentar.

Abertura da copa do Catar veio falar da diversidade mas não colocaram nenhuma mulher nem pra cantar . Só na torcida , por que esse é o lugar né pra eles, só mostra o atraso do pais pic.twitter.com/C04TiiR4vw — Ana Laura PRETA (@analauramae) November 20, 2022

Talita, internauta, também falou sobre a ausência de mulheres.

Muito irônico a abertura da copa falando de diversidade e inclusão... Todos são iguais, a não ser que seja gay, mulher ou pobre — Talita 🦋 (@talita_neis) November 20, 2022

