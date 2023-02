Equipe do Flamengo disputa o terceiro lugar do Mundial contra o Al Ahly neste sábado

Assistir jogo do Flamengo online hoje DE GRAÇA no Mundial de Clubes (11/02)

A cidade de Tanger, no Marrocos, recebe a disputa entre Flamengo e Al Ahly neste sábado, 11 de fevereiro, pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA. Com início ao 12h30 (horário de Brasília), as equipes entram em campo com o jogo do Flamengo em transmissão ao vivo na TV aberta e online.

Esta é a primeira vez que as equipes se enfrentam. As duas perderam os seus jogos na semifinal da competição e por isso terão que brigar pelo terceiro lugar do Mundial.

Como assistir jogo do Flamengo online hoje no Mundial

Além de curtir o jogo do Flamengo hoje na Globo e SporTV, também dá para acompanhar o embate no Mundial de Clubes pela internet.

O torcedor tem três opções diferentes para assistir o jogo do Flamengo hoje: o GloboPlay, serviço de streaming, o canal do CazéTV no Youtube e Twitch e a plataforma FIFA+.

Acompanhe a seguir como assistir em cada uma delas.

GLOBOPLAY

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens da TV aberta em sua plataforma. O torcedor deve acessar a plataforma, tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) e se inscrever na Conta Globo, ou até inserir a conta do Facebook, Google ou Apple.

Depois, escolher a opção "Agora na TV" e aí clicar no ícone da Globo. É de graça e o torcedor não precisa ser assinante para assistir a retransmissão do canal. Dá para ver tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Porém, se o torcedor quiser acompanhar as imagens do SporTV, aí terá que ser assinante.

CAZÉ TV

O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, transmite de graça o jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes da FIFA. O CazéTV está disponível de maneira gratuita pelo Youtube e na Twitch.

O torcedor não paga nada para ver a transmissão, e nem precisa ser cadastrar ou abrir conta. Basta digitar o nome do canal entre as plataformas e aí assistir.

A opção está disponível no computador e no aplicativo para celular, tablet e smartv.

FIFA+

A plataforma oficial da FIFA também exibe de graça para os brasileiros o jogo do Flamengo hoje. Disponível pelo site (www.fifa.com), o produto exibe as imagens tanto pelo site, no computador, como entre os aplicativos dos dispositivos móveis.

A partida está disponível de graça, não precisa se cadastrar ou pagar nada por isso.

Provável escalação do Flamengo hoje:

Provável escalação do jogo do Flamengo: Santos; Matheus, David Luiz, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno; Thiago Maia, Everton Ribeiro, Pulgar; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Provável escalação do jogo do Al Ahly: El-Shenawy; Mohamed Hany, Metwaly, Mohamed Abdel Monem, Maâloul; Abdel Kader, Aliou Dieng, Al-Sulaya, Hussein El Shahat; Magdy e Sherif.

A escalação do Al Ahly deve ser a mesma do confronto contra o Real Madrid.

Enquanto isso, o técnico Vitor Pereira terá que encontrar o substituto de Gerson, que foi expulso na semifinal contra o Al Hilal. Além disso, Léo Pereira e Filipe Luís se tornaram indisponíveis. O clube confirmou que ambos realizam tratamento para lesões.

Premiação do terceiro lugar

O time que ficar em terceiro lugar no pódio do Mundial de Clubes vai ganhar R$ 12,7 milhões (o mesmo que US$ 2,5 milhões).

Enquanto isso, o quarto colocado fica com R$ 10,2 milhões, na cotação atual de fevereiro.

A disputa pelo terceiro lugar é em partida única, onde em caso de empate a disputa de pênaltis é que vai definir o vencedor. Os dois times jogam porque perderam os seus confrontos na semifinal.

A FIFA determina uma premiação diferente para cada um dos participantes.

