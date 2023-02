Equipe enfrenta o Al Ahly pela busca do terceiro lugar no Mundial de Clubes

Horário do jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes: onde vai passar o 3º lugar (11/02)

Horário do jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes: onde vai passar o 3º lugar (11/02)

Flamengo e Al Ahly vão disputar a medalha de bronze no Mundial de Clubes neste sábado, 11 de fevereiro. As equipes perderam na semifinal e por isso terão que se contentar com o terceiro lugar. O jogo do Flamengo hoje começa às 12h30 (Horário de Brasília), em Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos.

O árbitro da partida vai ser Mustapha Ghorbal, enquanto os assistentes serão Mokrane Gourari e Khalil Hassani. O quarto árbitro designado foi Andres Matias.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes

O jogo entre Flamengo e Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes vai começar às 12h30, meio dia e meio, horário de Brasília.

Neste sábado, 11 de fevereiro, o duelo vai ser no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos. A capacidade do local é de 65 mil torcedores, com promessa de espaço cheio com a torcida do Mengo.

Para torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão da partida tem início às 11h30, horário local.

No Marrocos, o jogo vai ser às 16h, horário local, já que Marrocos está 4 horas à frente de Brasília.

Que canal vai passar Flamengo x Al Ahly hoje

O jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes vai passar na Globo e SporTV neste sábado para todos os estados do Brasil ao vivo.

A emissora carioca transmite na TV aberta para todo o Brasil a disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA, direto de Marrocos. Com exclusividade, o canal é o único que pode exibir o torneio.

Everaldo Marques será o responsável por comandar a transmissão ao lado dos comentários de Caio Ribeiro e Pedrinho.

Enquanto isso, o SporTV também exibirá a partida neste sábado em todo o território nacional. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Aqui, Jader Rocha comenta e Alline Calandrini e Richarlyson vão comentar os lances.

Assistir Flamengo hoje online

Também dá para curtir o jogo do Flamengo hoje no Mundial pela internet. O GloboPlay, CazéTV e FIFA+ são as plataformas disponíveis.

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, exibe a programação da emissora da TV aberta em sua plataforma de graça. O torcedor não precisa pagar nada, basta acessar, se inscrever na Conta Globo e pronto.

Porém, para ver a transmissão do SporTV é preciso ser assinante.

Enquanto isso, o canal do Casimiro no Youtube e Twitch exibe de graça a decisão do Rubro-Negro. Basta sintonizar a plataforma, tanto no computador como em aplicativos de dispositivos móveis, e curtir.

Também dá para ver tudo no FIFA+ de graça. Aqui, o torcedor só precisa entrar no site e encontrar a transmissão.

Quantos Mundiais o Flamengo tem

O Flamengo tem um título mundial conquistado em toda a sua história. O elenco venceu o Liverpool em 1981, no Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, no Japão, por 3 a 0.

Naquele ano, o Rubro-Negro se tornou campeão da Libertadores e por isso ganhou o direito de jogar a Copa Toyota, como era chamada o Mundial na época.

Sob o comando de Paulo César Carpegiani, o elenco flamenguista chegou confiante para disputar o torneio continental. Em 13 de dezembro de 1981, enfrentou o time inglês e saiu vitorioso para comemorar a primeira taça do Mundial da história.

Em 2019, o Flamengo disputou novamente o Mundial, mas perdeu para o Liverpool em 1 a 0, ficando com o segundo lugar apenas.

Leia também

Times brasileiros que ficaram em 3º lugar no Mundial de Clubes