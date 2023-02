Assistir jogo do Juventude x Caxias no Campeonato Gaúcho (27/02/23)

Assistir jogo do Juventude x Caxias no Campeonato Gaúcho (27/02/23)

Tem clássico Ca-Ju hoje! Pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, as equipes de Caxias e Juventude protagonizam o duelo nesta segunda-feira, às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo do Juventude hoje tem transmissão ao vivo na televisão e online.

Apenas três pontos separam as equipes na classificação. O Caxias está em quarto com 13 pontos e o Juventude em quinto com 10 no total.

Onde vai ser transmitido jogo do Juventude hoje ao vivo

O jogo do Juventude hoje tem transmissão no SporTV, Premiere e GloboPlay às 20h. Nenhum canal da televisão aberta vai transmitir o clássico Ca-Ju nesta segunda-feira.

O duelo só vai passar entre o SporTV e o pay-per-view Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

O Premiere, inclusive, só pode ser obtido na programação por valor extra na mensalidade. O torcedor deve comprar o pacote de canais de futebol.

Para quem é assinante GloboPlay e tem alguma das duas opções na programação, dá para assistir pelo celular, tablet ou até no computador. É só sintonizar a plataforma com o email e senha de usuário.

Assistir no Globoplay

Se você é assinante do serviço de streaming Globoplay, pode facilmente assistir aos jogos de futebol ao vivo e on-demand pelo seu dispositivo móvel ou computador.

Para acessar as transmissões ao vivo dos jogos de futebol na Globoplay, siga os passos abaixo:

- Abra o aplicativo Globoplay ou acesse o site globoplay.com.

- Faça login com sua conta de assinante.

- Na barra de busca, digite o nome do campeonato ou do time que você deseja assistir.

- Selecione o jogo que você deseja assistir.

- Clique na opção "Assistir ao vivo" para assistir à transmissão ao vivo ou "Assistir agora" para assistir ao jogo.

Para acessar jogos anteriores, siga os passos abaixo:

- Abra o aplicativo Globoplay ou acesse o site globoplay.com.

- Faça login com sua conta de assinante.

- Na barra de busca, digite o nome do campeonato ou do time que você deseja assistir.

- Selecione o jogo que você deseja assistir.

Vale lembrar que para assistir aos jogos de futebol na Globoplay, você precisa ser um assinante do serviço e ter uma conexão à internet estável para garantir uma transmissão de qualidade.

Além disso, as transmissões ao vivo podem estar sujeitas a restrições geográficas, dependendo dos direitos de transmissão do campeonato em questão. Certifique-se de verificar as restrições de transmissão em sua região antes de tentar assistir a um jogo específico.

Classificação do Campeonato Gaúcho 2023

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Elas disputam doze rodadas em turno único, onde somente os quatro melhores avançam para a semifinal. Na parte de baixo, os dois últimos serão rebaixados.

1 Grêmio - 25 pontos

2 Internacional - 19 pontos

3 Ypiranga - 14 pontos

4 Caxias - 13 pontos

5 Juventude - 10 pontos

6 Brasil de Pelotas - 10 pontos

7 São José - 9 pontos

8 Avenida - 9 pontos

9 Novo Hamburgo - 8 pontos

10 São Luiz - 7 pontos

11 Esportivo - 6 pontos

12 Aimoré - 4 pontos

Leia também

Quando é o próximo jogo do Brasil? Estreia da seleção brasileira em 2023