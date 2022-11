Assistir jogo do México e Suécia ao vivo hoje (16/11/22)

Antes do Mundial do Catar começar, o jogo do México e Suécia hoje vai ser uma prova do que vem por aí na maior competição de futebol do planeta. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), o amistoso internacional vai ser no Estádio Montilivi, na Catalunha. Quer saber onde assistir ao amistoso? Confira o texto.

Onde vai passar jogo do México e Suécia hoje ao vivo

O jogo do México e Suécia hoje tem transmissão do Sportv e GloboPlay, às 16h30 (Horário de Brasília), ao vivo em todo o país.

Na TV paga, o canal do Sportv é quem exibe o amistoso internacional nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil ao vivo. Só quem é assinante de operadoras de TV fechada é que podem acompanhar.

Para quem gosta de assistir pelo celular, dá para sintonizar no GloboPlay, para assinantes. A plataforma de streaming está disponível pelo aplicativo também no tablet, computador ou smartv.

Também dá para ter acesso no site www.globoplay.globo.com.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, na Catalunha.

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

¡El momento de 𝐬𝐨𝐧̃𝐚𝐫 es ahora! ✨ 🇲🇽

La convocatoria de 𝟮𝟲 jugadores que dejarán el corazón por el #MéxicoDeMiVida en la Copa del Mundo de #Qatar2022. ⚽️ 🏆 🌎 ¡VAAMOOOS! 💪🏻 pic.twitter.com/kCDAkGdEaa — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 14, 2022

Agenda de amistosos de futebol nesta quarta-feira

Além do embate entre as seleções do México e Suécia, outros amistosos internacionais com o intuito de preparação para o Mundial também vão acontecer.

Os destaques vão para os encontros de Polônia e Chile, além de Omã e Alemanha e Albânia e Itália, duas equipes que não disputarão a Copa.

Confira a agenda de amistoso nesta quarta-feira.

12h30 - Emirados Árabes Unidos x Argentina

14h - Omã x Alemanha

14h - República Tcheca x Ilhas Faróe

14h - Andorra x Áustria

14h - Moldávia x Azerbaijão

14h - Turquia x Escócia

14h - Kosovo x Armênia

14h - Polônia x Chile

15h - Chipre x Bulgária

15h - Gibraltar x Liechtenstein

16h30 - México x Suécia

16h45 - Albânia x Itália

