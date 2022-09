Athletic Bilbao x Almería: onde assistir, horário e escalação (30/9)

Com o fim da data FIFA, o jogo entre Athletic Bilbao x Almería abre a sétima rodada no Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, 30 de setembro. No Estádio de San Mamés, a bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), com transmissão exclusiva para todos os estados brasileiros na TV e online.

Onde assistir Athletic Bilbao x Almería hoje ao vivo

O jogo do Athletic Bilbao x Almería hoje tem transmissão da ESPN 3, na TV fechada às 16h (horário de Brasília), além da transmissão pelo Star +, aplicativo de streaming.

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe todas as emoções do confronto nesta sexta-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A transmissão será para todo o Brasil, sendo necessário obter a emissora na programação

Para quem não é assinante da TV fechada, a oportunidade é assistir através do Star +, serviço de streaming por assinatura. Se você já é membro, pode acessar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível.

Para tornar-se assinante, pode conhecer os pacotes no site www.starplus.com entre valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Athletic Bilbao x Almería:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

+ Em qual estádio vai ser a final da Copa do Mundo no Catar 2022?

Como vem Athletic Bilbao x Almería as equipes hoje?

O Bilbao entra em campo confiante nesta sexta-feira em busca dos três pontos. Quarto colocado na classificação espanhola com 13 pontos, o elenco anfitrião se mantém vivo na briga pela liderança se garantir a vitória hoje, enquanto soma quatro triunfos, um empate e uma derrota.

Se vencer, pula apenas uma posição já que tem desvantagem no saldo de gols com relação ao Barcelona.

Quem está fora: Yuri e Vivian.

Se o Athletic Bilbao vencer: Pula uma posição na tabela.

Escalação do Athletic Bilbao: Unai Simon; Lekue, Álvarez, Martínez, De Marcos; Sancet, Muniain, Dani García, Alex Berenguer; Nico Williams e Williams.

Do outro lado, o Almería tem a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento se vencer a partida desta sexta-feira. Com 4 pontos, conquistou até aqui uma vitória, um empate e quatro derrotas, com a possibilidade de subir até uma ou duas posições, a depender do resultado do saldo de gols contra o seu adversário na rodada.

Quem está fora: Martos e Nieto.

Se o Almería: vencer: Pula apenas uma posição na tabela.

Escalação do Almería: Martínez; Ely, Babic, Chumi; Akieme, Robertone, Costa, Lázaro, Pozo; Touré e Ramazani.

> Final da Copa do Brasil 2022: guia completo de Corinthians x Flamengo

Classificação do Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol é disputado por vinte equipes em 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno. O elenco que terminar em primeiro lugar garante-se com o título da temporada, além dos outros três na parte de cima se classificarem para a Liga dos Campeões.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Real Madrid – 18 pontos

2 Barcelona – 16 pontos

3 Betis – 15 pontos

4 Athletic Bilbao – 13 pontos

5 Osasuna – 12 pontos

6 Villarreal – 11 pontos

7 Atlético de Madrid – 10 pontos

8 Real Sociedad –10 pontos

9 Valencia – 9 pontos

10 Mallorca – 8 pontos

11 Girona – 7 pontos

12 Rayo Vallecano – 7 pontos

13 Celta de Vigo – 7 pontos

14 Getafe – 4 pontos

15 Sevilla – 5 pontos

16 Almería – 4 pontos

17 Espanyol – 4 pontos

18 Real Valladolid – 4 pontos

19 Cádiz – 3 pontos

20 Elche – 1 ponto

