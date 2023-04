Bahia x Jacuipense: horário da final do Baiano 2023 hoje (02/04)

Bahia e Jacuipense disputam a final do Campeonato Baiano de 2023 neste domingo, 02 de abril, válido pelo segundo jogo da decisão na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Jacuipense busca o 1º título enquanto o Bahia quer o 50º na história. Confira o horário da final do Baiano e todos os detalhes a seguir.

No primeiro jogo da final, Jacuipense e Bahia empataram em 1 a 1, com gols de Welder e Everaldo.

Horário da final do Baiano 2023 hoje

O horário da final do Baiano vai ser às 16h, quatro da tarde, horário de Brasília, no domingo em 02 de abril de 2023, diretamente de Salvador, na Bahia.

Localizada em Salvador, a Arena Fonte Nova será o palco da final do Campeonato Baiano neste domingo. Com capacidade para 48 mil torcedores, o espaço promete lotação por parte das duas torcidas.

Onde assistir o jogo do Bahia hoje na final?

O jogo do Bahia e Jacuipense hoje será transmitido ao vivo na TVE (BA) e no Youtube da TVE. Prepare o coração para torcer por seu time favorito neste domingo.

Para todo o estado da Bahia, o canal da TV Educativa, que opera no número 10, vai transmitir a decisão baiana de graça com narração de Rainan Peralva, com comentários de Rodrigo Araújo.

Para quem está fora do estado baiano e quer acompanhar a decisão basta sintonizar no canal da TVE pelo Youtube. A plataforma de vídeos é 100% gratuita, não precisa pagar mensalidade e nem se inscrever.

O que acontece em caso de empate?

O primeiro jogo da final do Campeonato Baiano terminou 1 a 1. Caso o resultado final do confronto deste domingo resulte em novo empate, o regulamento da Federação Baiana de Futebol prevê que a disputa de pênaltis seja iniciada entre os dois clubes para decidir o campeão.

Segundo o regulamento vão ser cinco cobranças sem repetir o mesmo jogador. Em caso de nova igualdade, uma nova série de cobranças será iniciada, mas desta vez alternadas.

Quantos títulos tem o Bahia no Campeonato Baiano?

O Bahia tem 49 títulos do Campeonato Baiano. O elenco de Salvador é o maior vencedor do estadual da Bahia, tendo vantagem de vinte títulos com o Vitória, segundo maior campeão do torneio.

O Jacuipense, por outro lado, nunca venceu o Baianão.

O primeiro título do Bahia veio em 1931, enquanto a última conquista aconteceu em 2020. Em 2021 e no ano passado, o Atlético de Alagoinha levantou o seu primeiro e segundo troféu.

Escalações de Bahia x Jacuipense

O treinador do Bahia, Renato Paiva, fez alguns ajustes no elenco durante os treinos da semana. O comandante deve optar pelo time titular neste domingo, contando com o retorno de Daniel.

Para Jonilson Veloso, técnico do Jacuipense, é provável que repita a escalação do jogo anterior.

Bahia: Marcos Felipe; Marcos Victor, Kanu, Gabriel Xavier, Vitor Jacaré; Acevedo, Rezende, Cauly, Matheus Bahia; Biel e Everaldo.

Jacuipense: Jean Drosny; Raphinha, Kanu, Weverton, Radar; Fábio Bahia, Amaral, Eudair, Thiaguinho; Welder e Jeam.

