Benfica x Boavista: onde vai passar e horário do jogo – 25/01

Valendo vaga na final da Taça da Liga Portuguesa, as equipes de Benfica x Boavista entram em campo nesta terça-feira, 25/01, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), na semifinal pelo Estádio Dr. Magalhães Pessoa. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então por isso saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do Benfica x Boavista hoje

O jogo entre Benfica e Boavista vai passar no canal ESPN 4 ao vivo com cobertura completa na TV paga, disponível em todos os serviços por assinatura no Brasil.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) por assinatura

Escalações de Benfica x Boavista

Rodrigo Pinho e o brasileiro Lucas Veríssimo são os desfalques do jogo de hoje.

Do outro lado, o Boavista não contará com Malheiro e Reisinho.

Escalação do jogo do Benfica: Vlachodimos (Helton Leite); Vertonghen, Grimaldo, Otamendi, Lazaro; Taarabt, Bernardo, Diogo Gonçalves, Everton; Gonçalo Ramos, Yaremchuk

Escalação do jogo da Boavista: Bracalli; Abascal, Porozo, Cannon; Perez, Makouta, Hamache, Santos; Musa, Gustavo, Ntep

Como estão as equipes na temporada?

O Benfica começou a temporada do Campeonato Português como um dos favoritos. Sob o comando de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, o time de Lisboa dominou a ponta da tabela, até ser destronado por Porto e Sporting. Agora, em terceiro lugar com 44 pontos, o elenco busca retomar o bom desempenho nos gramados e, se conquistar a vaga na final nesta terça-feira, vai dar passos na direção certa.

Do outro lado, o Boavista também está na primeira divisão portuguesa. Ocupando a 11ª posição com 19 pontos, o elenco luta para escapar do rebaixamento em cada nova rodada, além de precisar subir na tabela com o objetivo de garantir uma vaga em torneios internacionais. Na Taça da Liga, entretanto, venceu o Marítimo, Portimonense, Paços Ferreira e o Braga para chegar até aqui.

