Benfica x Famalicão: onde assistir o jogo do Benfica hoje - 25/11

Pela quarta rodada da Taça de Portugal, o jogo do Benfica vai ser contra o Famalicão neste sábado, 25 de novembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 17h45 (de Brasília). O Benfica, maior campeão da história do torneio, busca o 27º título enquanto o Famalicão quer o troféu inédito.

Onde vai passar o jogo do Benfica ao vivo hoje

Para assistir o jogo do Benfica e Famalicão na Taça de Portugal é só ligar no canal ESPN 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, e no serviço de streaming Star Plus. A bola rola às 17h45, horário de Brasília, ao vivo para todo o país.

Os direitos de transmissão da Taça de Portugal pertencem ao grupo Disney, por isso nenhuma outra emissora na TV aberta ou fechada pode exibir os confrontos da competição.

A partida entre Benfica e Famalicão definirá quem avança para as oitavas de final. Todas as fases da competição são disputadas em jogo único, portanto quem perde está eliminado.

Horário: 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir: ESPN 2 e Star Plus

Saiba quando vai começar o Mundial de Clubes 2023 com Fluminense

Como funciona a Taça de Portugal?

Assim como a Copa do Rei, Copa da Alemanha e até a Copa do Brasil, a Taça de Portugal também é disputada no formato eliminatório. Isso significa que, durante a realização do torneio, não há grupos entre as equipes ou rodadas em pontos corridos. Em cada fase, os times se enfrentam apenas uma vez e quem perde volta mais cedo para casa.

A Taça de Portugal é dividida em oito fases: a primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol desde 1938, a competição é jogada anualmente por clubes da primeira, segunda e até terceira divisão do Campeonato Português.

Os times da segunda e terceira divisão começam na primeira rodada, enquanto os da primeira dão o pontapé inicial somente na terceira. Em partida única, quem vence segue para a próxima etapa de acordo com o chaveamento proposto pela FPF, a federação do país.

A final também acontece em jogo único, em estádio neutro. Na última temporada, o Porto venceu o Tondela e subiu no degrau mais alto do pódio.

Escalações do jogo do Benfica e Famalicão

O Benfica vem confiante para o jogo contra o Famalicão depois de vencer o Sporting no clássico português, antes da data FIFA de novembro. O técnico Roger Schmidt tem os desfalques do brasileiro David Neres, Bah e Kokçu, todos lesionados e em recuperação no departamento médico.

O Famalicão, por outro lado, não pode contar com Théo Fonseca, machucado. O elenco treinado por João Pedro Sousa deve manter a mesma escalação do último jogo.

Benfica e Famalicão já se enfrentaram em 18 oportunidades, com 13 vitórias para as Águias, quatro empates e apenas um triunfo do Famalicão, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Provável escalação do jogo do Benfica hoje: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Morato; João Neves, Florentino, Rafa; João Mário, Di Maria e Musa.

Provável escalação do jogo do Famalicão hoje: Luíz Júnior; Francisco Moura, Otávio, Nathan Santos, Riccieli; Topic, Youssouf, Gustavo Sá; Rodríguez, Chiquinho e Henrique Araújo.

