Benfica x Farense onde assistir: horário e transmissão do Português (2/4)

Nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025, o Benfica enfrenta o Farense no Estádio da Luz, em Lisboa, no confronto pela 27ª rodada do campeonato Portuguˆws. Com início marcado para as 16h15 (horário de Brasília), o duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil na TV e internet.

Onde assistir Benfica x Farense ao vivo

A torcida pode assistir o jogo do Benfica e Farense ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, através de qualquer dispositivo com internet, aproveitando a praticidade das plataformas digitais. O jogo promete fortes emoções, essas alternativas garantem que ninguém perca os momentos importantes da partida.

O Benfica entra em campo nesta quarta-feira (3) para enfrentar o Farense, no Estádio da Luz, com a missão de voltar a encostar no Sporting na briga pelo título da Primeira Liga. As Águias somam 62 pontos, três a menos que o rival, mas têm um jogo a menos e querem manter o embalo antes do clássico contra o Porto, no domingo.

O confronto marca o encontro de dois times em momentos opostos. Enquanto o Benfica segue firme na disputa pela liderança, o Farense vive um pesadelo na competição. O time do Algarve não vence há 11 rodadas e amarga a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. A última vitória foi há mais de três meses, contra o Famalicão, fora de casa.

Possíveis escalações

Pensando na sequência da temporada, o técnico Roger Schmidt pode promover mudanças na escalação. O volante Florentino Luís, por exemplo, está pendurado com dois cartões amarelos e pode ser poupado para evitar suspensão contra o Porto. Leandro Barreiro surge como opção para o meio-campo. Na defesa, Tomás Araújo se lesionou na última rodada e pode dar lugar a Leandro Santos ou Dahl.

Provável do Benfica: Anatoliy Trubin, Álvaro Carreras, Nicolás Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes, Florentino, Leandro Barreiro, Orkun Kökçü, Ángel Di María, Bruma e Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Provável do Farense: Ricardo Velho, Pastor, Marco Moreno, Cláudio Falcão, Derick Poloni, Rony Lopes, Ângelo Neto, Zé Carlos, Yusupha Njie, Tomané e Rui Costa. Técnico: Tozé Marreco.

