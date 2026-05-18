Futebol

Gostou ou não? Convocação de Neymar divide opiniões nas redes sociais

Jogador estava fora da seleção desde 2023 e retorna para buscar o hexa

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Neymar convocado para a Copa do Mundo 2026 Neymar antes do jogo entre Brasil e Uruguai • Vitor Silva/CBF

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (18). Confirmado por Carlo Ancelotti na lista oficial da Seleção Brasileira, o atacante de 34 anos vai vestir novamente a camisa 10 do Brasil no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Neymar convocado para a Copa do Mundo 2026

A presença do craque, no entanto, dividiu opiniões entre torcedores, comentaristas e internautas. Enquanto parte da torcida celebrou o retorno do camisa 10 e destacou sua importância histórica para a Seleção, outro grupo questionou o momento físico e técnico do jogador às vésperas do torneio.

Nas redes sociais, torcedores apontaram que Neymar não vive sua melhor fase e demonstraram preocupação com o rendimento do atacante durante a Copa do Mundo. As críticas giram principalmente em torno das recentes lesões, da sequência irregular em campo e da idade do atleta.

“Não entrega mais o que entregava antes”, comentou um usuário no X, antigo Twitter. Outros torcedores afirmaram que existiam nomes mais preparados para ocupar a vaga no elenco de Ancelotti.

Por outro lado, milhares de fãs comemoraram a convocação e defenderam a presença de Neymar no grupo brasileiro. Para eles, o atacante continua sendo um dos maiores jogadores da história do país e merece disputar mais uma Copa pelo peso de sua trajetória na Seleção.

“Merece encerrar a história em Copas dentro de campo”, publicou um torcedor. Muitos internautas também destacaram a experiência do jogador em competições internacionais e o papel de liderança dentro do elenco.

A Copa do Mundo de 2026 deve marcar a despedida de Neymar em Mundiais. Aos 34 anos, o atacante chega para sua quarta participação no torneio defendendo a Seleção Brasileira. Desde a estreia em Copas, em 2014, o jogador acumulou gols, protagonismo e também frustrações com eliminações nas edições anteriores.

Sob o comando de Ancelotti, o Brasil tentará conquistar o hexacampeonato com um elenco que mistura experiência e juventude.

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Confira os convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Alisson Becker — Liverpool
  • Ederson — Fenerbahçe
  • Weverton — Grêmio

Defensores

  • Alexsandro — Flamengo
  • Bremer — Juventus
  • Danilo — Flamengo
  • Douglas Santos — Zenit
  • Gabriel Magalhães — Arsenal
  • Ibañez — Al-Ahli
  • Léo Pereira — Flamengo
  • Marquinhos — PSG
  • Wesley — Roma

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães — Newcastle
  • Casemiro — Manchester United
  • Danilo — Botafogo
  • Fabinho — Al-Ittihad
  • Lucas Paquetá — Flamengo

Atacantes

  • Endrick — Lyon
  • Gabriel Martinelli — Arsenal
  • Igor Thiago — Brentford
  • Luiz Henrique — Zenit
  • Matheus Cunha — Manchester United
  • Neymar — Santos
  • Raphinha — Barcelona
  • Rayan — Bournemouth
  • Vinícius Júnior — Real Madrid

Mesmo antes da estreia na Copa, a lista divulgada por Ancelotti já virou assunto dominante entre os torcedores brasileiros e promete seguir repercutindo até o início do Mundial.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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