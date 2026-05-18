Gostou ou não? Convocação de Neymar divide opiniões nas redes sociais
Jogador estava fora da seleção desde 2023 e retorna para buscar o hexa
A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (18). Confirmado por Carlo Ancelotti na lista oficial da Seleção Brasileira, o atacante de 34 anos vai vestir novamente a camisa 10 do Brasil no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.
Neymar convocado para a Copa do Mundo 2026
A presença do craque, no entanto, dividiu opiniões entre torcedores, comentaristas e internautas. Enquanto parte da torcida celebrou o retorno do camisa 10 e destacou sua importância histórica para a Seleção, outro grupo questionou o momento físico e técnico do jogador às vésperas do torneio.
Nas redes sociais, torcedores apontaram que Neymar não vive sua melhor fase e demonstraram preocupação com o rendimento do atacante durante a Copa do Mundo. As críticas giram principalmente em torno das recentes lesões, da sequência irregular em campo e da idade do atleta.
“Não entrega mais o que entregava antes”, comentou um usuário no X, antigo Twitter. Outros torcedores afirmaram que existiam nomes mais preparados para ocupar a vaga no elenco de Ancelotti.
Por outro lado, milhares de fãs comemoraram a convocação e defenderam a presença de Neymar no grupo brasileiro. Para eles, o atacante continua sendo um dos maiores jogadores da história do país e merece disputar mais uma Copa pelo peso de sua trajetória na Seleção.
“Merece encerrar a história em Copas dentro de campo”, publicou um torcedor. Muitos internautas também destacaram a experiência do jogador em competições internacionais e o papel de liderança dentro do elenco.
A Copa do Mundo de 2026 deve marcar a despedida de Neymar em Mundiais. Aos 34 anos, o atacante chega para sua quarta participação no torneio defendendo a Seleção Brasileira. Desde a estreia em Copas, em 2014, o jogador acumulou gols, protagonismo e também frustrações com eliminações nas edições anteriores.
Sob o comando de Ancelotti, o Brasil tentará conquistar o hexacampeonato com um elenco que mistura experiência e juventude.
Confira os convocados da Seleção Brasileira
Goleiros
- Alisson Becker — Liverpool
- Ederson — Fenerbahçe
- Weverton — Grêmio
Defensores
- Alexsandro — Flamengo
- Bremer — Juventus
- Danilo — Flamengo
- Douglas Santos — Zenit
- Gabriel Magalhães — Arsenal
- Ibañez — Al-Ahli
- Léo Pereira — Flamengo
- Marquinhos — PSG
- Wesley — Roma
Meio-campistas
- Bruno Guimarães — Newcastle
- Casemiro — Manchester United
- Danilo — Botafogo
- Fabinho — Al-Ittihad
- Lucas Paquetá — Flamengo
Atacantes
- Endrick — Lyon
- Gabriel Martinelli — Arsenal
- Igor Thiago — Brentford
- Luiz Henrique — Zenit
- Matheus Cunha — Manchester United
- Neymar — Santos
- Raphinha — Barcelona
- Rayan — Bournemouth
- Vinícius Júnior — Real Madrid
Mesmo antes da estreia na Copa, a lista divulgada por Ancelotti já virou assunto dominante entre os torcedores brasileiros e promete seguir repercutindo até o início do Mundial.