Atacantes convocados para a Copa: os 9 escolhidos por Ancelotti
Atacantes convocados por Ancelotti para a Copa de 2026 misturam experiência, velocidade e renovação
Carlo Ancelotti definiu os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 e o setor ofensivo virou um dos principais assuntos entre torcedores. A lista divulgada pela CBF no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, confirmou a presença de Neymar e mostrou a aposta do treinador italiano em um ataque marcado por juventude, talento individual e jogadores em alta no futebol europeu.
O camisa 10 do Santos era a principal dúvida da convocação e teve o nome confirmado por Ancelotti. Neymar disputará mais uma Copa do Mundo ao lado de nomes que vivem grande momento no exterior, como Vinicius Júnior, Raphinha e Gabriel Martinelli.
Quem são os atacantes convocados
Mesmo após temporadas marcadas por lesões, Neymar segue como uma das referências técnicas da Seleção Brasileira. O atacante chega para o Mundial como principal nome experiente do setor ofensivo e terá ao lado uma geração mais jovem e veloz.
Vinicius Júnior aparece como um dos protagonistas do time após se consolidar entre os melhores jogadores do mundo no Real Madrid. Já Raphinha chega embalado pelas boas atuações no Barcelona e deve ser uma das principais armas pelas pontas.
Gabriel Martinelli, do Arsenal, também manteve espaço entre os convocados e reforça a intensidade ofensiva desejada por Ancelotti.
A convocação ainda abriu espaço para jovens talentos. Endrick, atualmente no Lyon, foi chamado para disputar sua primeira Copa do Mundo e é tratado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.
Outro nome que chamou atenção foi Rayan, atacante do Bournemouth, incluído entre os 26 escolhidos. Igor Thiago, do Brentford, e Luiz Henrique, do Zenit, aparecem como opções de mobilidade e força física no ataque brasileiro.
Matheus Cunha, agora no Manchester United, completa a lista ofensiva da Seleção.
Confira os atacantes convocados para a Copa do Mundo
- Neymar (Santos)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Rayan (Bournemouth)
Cronograma da Seleção antes da estreia na Copa
A apresentação oficial dos jogadores e da comissão técnica acontecerá no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis.
Antes da estreia no Mundial, a Seleção Brasileira fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã. Depois, o Brasil encara o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos.
A estreia na Copa do Mundo de 2026 será diante do Marrocos, em 13 de junho, às 19h (de Brasília). Depois, a equipe enfrenta Haiti e Escócia pela fase de grupos.