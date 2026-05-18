Atacantes convocados para a Copa: os 9 escolhidos por Ancelotti

Atacantes convocados por Ancelotti para a Copa de 2026 misturam experiência, velocidade e renovação

Carlo Ancelotti definiu os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 e o setor ofensivo virou um dos principais assuntos entre torcedores. A lista divulgada pela CBF no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, confirmou a presença de Neymar e mostrou a aposta do treinador italiano em um ataque marcado por juventude, talento individual e jogadores em alta no futebol europeu.

O camisa 10 do Santos era a principal dúvida da convocação e teve o nome confirmado por Ancelotti. Neymar disputará mais uma Copa do Mundo ao lado de nomes que vivem grande momento no exterior, como Vinicius Júnior, Raphinha e Gabriel Martinelli.

Quem são os atacantes convocados

Mesmo após temporadas marcadas por lesões, Neymar segue como uma das referências técnicas da Seleção Brasileira. O atacante chega para o Mundial como principal nome experiente do setor ofensivo e terá ao lado uma geração mais jovem e veloz.

Vinicius Júnior aparece como um dos protagonistas do time após se consolidar entre os melhores jogadores do mundo no Real Madrid. Já Raphinha chega embalado pelas boas atuações no Barcelona e deve ser uma das principais armas pelas pontas.

Gabriel Martinelli, do Arsenal, também manteve espaço entre os convocados e reforça a intensidade ofensiva desejada por Ancelotti.

A convocação ainda abriu espaço para jovens talentos. Endrick, atualmente no Lyon, foi chamado para disputar sua primeira Copa do Mundo e é tratado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.

Outro nome que chamou atenção foi Rayan, atacante do Bournemouth, incluído entre os 26 escolhidos. Igor Thiago, do Brentford, e Luiz Henrique, do Zenit, aparecem como opções de mobilidade e força física no ataque brasileiro.

Matheus Cunha, agora no Manchester United, completa a lista ofensiva da Seleção.

Confira os atacantes convocados para a Copa do Mundo

Neymar (Santos)

Vini Jr (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Rayan (Bournemouth)

Cronograma da Seleção antes da estreia na Copa

A apresentação oficial dos jogadores e da comissão técnica acontecerá no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis.

Antes da estreia no Mundial, a Seleção Brasileira fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã. Depois, o Brasil encara o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos.

A estreia na Copa do Mundo de 2026 será diante do Marrocos, em 13 de junho, às 19h (de Brasília). Depois, a equipe enfrenta Haiti e Escócia pela fase de grupos.