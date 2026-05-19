Futebol

Saiba quais os jogadores do Flamengo convocados para a Copa do Mundo 2026

26 jogadores brasileiros foram convocados por Ancelotti

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
jogadores do Flamengo convocados Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou na tarde desta segunda-feira (18), a lista da convocação para a Copa do Mundo de 2026, que ocorre nos EUA, Canadá e México. Dentre as equipes brasileiras o Flamengo é quem mais sofrerá com os desfalques. Veja quais os jogadores do Flamengo convocados.

Quais os jogadores do Flamengo convocados?

O Flamengo será o clube com mais representantes na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A equipe carioca teve quatro jogadores convocados por Carlo Ancelotti para o Mundial: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá.

O número coloca o Rubro-Negro no topo entre os clubes que mais cederão atletas ao Brasil na competição. Zenit, Arsenal, Manchester United e Real Madrid aparecem na sequência, com dois convocados cada.

Já Liverpool, Fenerbahçe, Grêmio, Juventus, Al-Ahli, PSG, Roma, Newcastle, Al-Ittihad, Botafogo, Brentford, Santos e Barcelona terão um jogador representando a Seleção Brasileira na Copa.

A convocação também marca um feito importante para o futebol nacional. Desde a conquista do pentacampeonato, em 2002, o Brasil não contava com tantos atletas atuando em clubes do país em uma lista para a Copa do Mundo. Naquele ano, o Corinthians era o clube brasileiro com mais representantes, com Dida, Vampeta e Ricardinho.

Leia também

Atacantes convocados para a Copa: os 9 escolhidos por…

Gostou ou não? Convocação de Neymar divide opiniões nas…

Convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Goleiros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahçe)
Weverton (Grêmio)

Zagueiros
Marquinhos (PSG)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Bremer (Juventus)
Ibañez (Al-Ahli)
Léo Pereira (Flamengo)

Laterais
Wesley (Roma)
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Danilo (Flamengo)

Meio-campistas
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Danilo (Botafogo)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Fabinho (Al-Ittihad)

Atacantes
Raphinha (Barcelona)
Vinicius Júnior (Real Madrid)
Luiz Henrique (Zenit)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Neymar (Santos)
Endrick (Lyon/Real Madrid)
Matheus Cunha (Manchester United)
Rayan (Bournemouth)
Igor Thiago (Brentford)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Youtube ao vivo: assistir convocação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo

Neymar foi convocado para Copa do Mundo de 2026?

Quanto ganham os jogadores da Seleção Brasileira na Copa?

Quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026: acompanhe

Que horas sai a convocação da seleção brasileira: veja a pré-lista

Flamengo hoje x Athletico-PR: onde vai passar o jogo do Brasileirão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes