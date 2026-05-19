Saiba quais os jogadores do Flamengo convocados para a Copa do Mundo 2026
26 jogadores brasileiros foram convocados por Ancelotti
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou na tarde desta segunda-feira (18), a lista da convocação para a Copa do Mundo de 2026, que ocorre nos EUA, Canadá e México. Dentre as equipes brasileiras o Flamengo é quem mais sofrerá com os desfalques. Veja quais os jogadores do Flamengo convocados.
Quais os jogadores do Flamengo convocados?
O Flamengo será o clube com mais representantes na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A equipe carioca teve quatro jogadores convocados por Carlo Ancelotti para o Mundial: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá.
O número coloca o Rubro-Negro no topo entre os clubes que mais cederão atletas ao Brasil na competição. Zenit, Arsenal, Manchester United e Real Madrid aparecem na sequência, com dois convocados cada.
Já Liverpool, Fenerbahçe, Grêmio, Juventus, Al-Ahli, PSG, Roma, Newcastle, Al-Ittihad, Botafogo, Brentford, Santos e Barcelona terão um jogador representando a Seleção Brasileira na Copa.
A convocação também marca um feito importante para o futebol nacional. Desde a conquista do pentacampeonato, em 2002, o Brasil não contava com tantos atletas atuando em clubes do país em uma lista para a Copa do Mundo. Naquele ano, o Corinthians era o clube brasileiro com mais representantes, com Dida, Vampeta e Ricardinho.
Convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahçe)
Weverton (Grêmio)
Zagueiros
Marquinhos (PSG)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Bremer (Juventus)
Ibañez (Al-Ahli)
Léo Pereira (Flamengo)
Laterais
Wesley (Roma)
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Danilo (Flamengo)
Meio-campistas
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Danilo (Botafogo)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Atacantes
Raphinha (Barcelona)
Vinicius Júnior (Real Madrid)
Luiz Henrique (Zenit)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Neymar (Santos)
Endrick (Lyon/Real Madrid)
Matheus Cunha (Manchester United)
Rayan (Bournemouth)
Igor Thiago (Brentford)