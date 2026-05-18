Youtube ao vivo: assistir convocação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo
Convocação terá transmissão ao vivo a partir das 16h
O clima de Copa do Mundo chegou. Nesta segunda-feira, 18 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), todos os olhos estarão voltados para a CBF. O técnico Carlo Ancelotti revela a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
Onde vai passar a convocação da seleção brasileira hoje?
A convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 18, começa às 15h (horário de Brasília), e tem transmissão no Youtube da CBF TV. Para acompanhar ao vivo basta ligar acessar a plataforma de vídeos e procurar o canal oficial da CBF. Os nomes, no entanto, só devem ser revelados às 17h40.
Quais os próximos jogos do Brasil
A Seleção Brasileira já tem definido o calendário dos próximos compromissos antes e durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti fará dois amistosos preparatórios antes da estreia oficial no Mundial, marcada para o dia 13 de junho.
Amistosos preparatórios
Brasil x Panamá: 31 de maio, às 17h30 (de Brasília)
Brasil x Egito: 6 de junho, às 18h (de Brasília)
Os amistosos servirão como últimos testes da comissão técnica antes da estreia na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti deve aproveitar as partidas para ajustar o time titular e observar alternativas no elenco.
Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026
1ª rodada – Grupo C
Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 18h (de Brasília)
2ª rodada – Grupo C
Brasil x Haiti — 19 de junho, às 20h30 (de Brasília)
3ª rodada – Grupo C
Escócia x Brasil — 24 de junho, às 18h (de Brasília)
A Seleção Brasileira busca conquistar o hexacampeonato mundial após a eliminação nas quartas de final da última edição do torneio. A estreia contra o Marrocos é tratada como um dos confrontos mais importantes da fase de grupos.