Convocação terá transmissão ao vivo a partir das 16h

Youtube ao vivo: assistir convocação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo

Youtube ao vivo: assistir convocação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo

O clima de Copa do Mundo chegou. Nesta segunda-feira, 18 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), todos os olhos estarão voltados para a CBF. O técnico Carlo Ancelotti revela a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Onde vai passar a convocação da seleção brasileira hoje?

A convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 18, começa às 15h (horário de Brasília), e tem transmissão no Youtube da CBF TV. Para acompanhar ao vivo basta ligar acessar a plataforma de vídeos e procurar o canal oficial da CBF. Os nomes, no entanto, só devem ser revelados às 17h40.

AO VIVO: CONVOCAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO Confira a convocação da Seleção Brasileira Masculina Principal para os amistosos contra o Panamá (31/05), Egito (06/06) e a Copa do Mundo (13/06). Siga as redes sociais: Instagram: https://www.instagram.com/brasil/ X: https://x.com/CBF_Futebol Tiktok: https://www.tiktok.com/@brasil Visite o site oficial da Confederação Brasileira de Futebol em http://www.cbf.com.br #cbf #cbftv

Quais os próximos jogos do Brasil

A Seleção Brasileira já tem definido o calendário dos próximos compromissos antes e durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti fará dois amistosos preparatórios antes da estreia oficial no Mundial, marcada para o dia 13 de junho.

Amistosos preparatórios

Brasil x Panamá: 31 de maio, às 17h30 (de Brasília)

Brasil x Egito: 6 de junho, às 18h (de Brasília)

Os amistosos servirão como últimos testes da comissão técnica antes da estreia na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti deve aproveitar as partidas para ajustar o time titular e observar alternativas no elenco.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

1ª rodada – Grupo C

Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 18h (de Brasília)

2ª rodada – Grupo C

Brasil x Haiti — 19 de junho, às 20h30 (de Brasília)

3ª rodada – Grupo C

Escócia x Brasil — 24 de junho, às 18h (de Brasília)

A Seleção Brasileira busca conquistar o hexacampeonato mundial após a eliminação nas quartas de final da última edição do torneio. A estreia contra o Marrocos é tratada como um dos confrontos mais importantes da fase de grupos.